Очередное убийство в армянской армии

- и опять в оккупированном Карабахе

Солдат-срочник Энрик Арамян был убит в результате пулевого ранения в голову, сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел в одной из военчастей вооруженных сил Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана.

В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье 104 (убийство) УК Армении. Однако в ряде СМИ случившееся квалифицируется как самоубийство - солдат выстрелил себе в голову из автомата. Сообщается, что причиной суицида могли быть неуставные отношения, то есть насильственные действия и издевательства со стороны сослуживцев либо офицерского состава.