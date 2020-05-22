https://news.day.az/politics/1237814.html Король Испании поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Испании поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Испании Филипп VI направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Господин Президент.
От имени правительства и народа Испании хочу передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю празднования национального праздника Азербайджанской Республики.
Господин Президент, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, дружественному азербайджанскому народу - мира и благополучия.
Заверяю Вас в глубоком уважении и почтении", - говорится в поздравительном письме.
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