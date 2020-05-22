Президент Грузии поздравила Президента Ильхама Алиева
Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
От имени народа Грузии и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.
В этот знаменательный день хотела бы подчеркнуть, что Грузия придает большое значение развитию дружеских и взаимовыгодных отношений с нашим сильным партнером - Азербайджанской Республикой. Уверена, что тесное сотрудничество между нашими странами будет углубляться и укрепляться во взаимных интересах наших народов.
Сегодня, когда мы столкнулись с глобальной пандемией, хочу особо подчеркнуть усилия и успехи Вашего правительства в борьбе с COVID-19. Верю, что совместными усилиями мы сможем одолеть коронавирус.
Господин Президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении к Вам, а также пожелания мира, процветания и прогресса дружественному народу Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.
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