https://news.day.az/politics/1238451.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в святилище Пир Омар Султан в Шамахе - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в святилище Пир Омар Султан в Шамахе - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 25 мая ознакомились с восстановительно-консервационными работами в святилище Пир Омар Султан в Шамахе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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