Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительно-консервационными работами в святилище Пир Омар Султан в Шамахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 25 мая ознакомились с восстановительно-консервационными работами в святилище Пир Омар Султан в Шамахе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.