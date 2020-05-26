Международное сообщество резко осуждает т.н. «выборы» в оккупированном Карабахе

В рамках обсуждений на тему "Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их результаты для международного мира, безопасности и развития" постпред Азербайджана в ООН Яшар Алиев направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В письме говорится о вымышленных "выборах", проведенных Арменией на оккупированных азербайджанских территориях 31 марта, и о том, что международное сообщество резко осуждает эту незаконную деятельность.

В обращении подчеркивается, что 12 марта и 14 апреля Армения провела незаконные т.н. "выборы" на оккупированных территориях Азербайджана. Вымышленные "выборы" абсолютно нелегитимны, потому что происходят в результате продолжающейся военной оккупации азербайджанских территорий и проведенной здесь этнической чистки. Это означает нарушение Конституции и законодательства Азербайджана, а также норм и принципов международного права. Мировое сообщество еще раз с большинством голосов подтвердило неприемлемость результатов этих нелегитимных т.н. "выборов", коллективное непризнание их действительности, а значит продемонстрировало последовательную и принципиальную позицию об отсутствии их силы влияния.

Постпред Азербайджана Яшар Алиев добавил, что в связи с этим к его письму от 15 апреля 2020 года (A / 74/805-S / 2020/301) приложена обновленная версия документа, в котором комментируется позиция международного сообщества насчет нелегитимных т.н. "выборов".

Генсеку ООН был представлен список международных и региональных организаций, в том числе, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Совета Европы, Европарламента, Движения неприсоединения НАТО, ГУАМ, Минской группы ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ОИС, ПА тюркоязычных государств, а также обращений многих стран, в том числе, Австралии, Боснии и Герцеговины, Канады, Китая, Чехии, Эстонии, Финляндии, Грузии, Германии, Ирана, Италии, Японии, Латвии, Черногории, Молдовы, Норвегии, Пакистана, Польши, Румынии, Саудовской Аравии, Швейцарии, Турции, Украины, Великобритании и США, осуждающих проведение вымышленных "выборов" и подтверждающих факт непризнания вымышленной структуры и марионеточного режима на оккупированной территории Азербайджана.