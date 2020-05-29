Глава Республики Ингушетия поздравил Президента Ильхама Алиева

Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов в пятницу отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Сердечно поздравляю Вас и жителей Азербайджана с государственным праздником - Днем Республики.

В этот знаменательный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, больших жизненных сил и успехов в Вашей созидательной деятельности на благо республики.

Желаю всему азербайджанскому народу счастья, добра, мира и благополучия, а Вашему прекрасному краю - дальнейшего развития, мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.