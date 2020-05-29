https://news.day.az/politics/1239509.html Глава Республики Ингушетия поздравил Президента Ильхама Алиева
Глава Республики Ингушетия поздравил Президента Ильхама Алиева
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов в пятницу отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович!
Сердечно поздравляю Вас и жителей Азербайджана с государственным праздником - Днем Республики.
В этот знаменательный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, больших жизненных сил и успехов в Вашей созидательной деятельности на благо республики.
Желаю всему азербайджанскому народу счастья, добра, мира и благополучия, а Вашему прекрасному краю - дальнейшего развития, мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.
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