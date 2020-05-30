Сиявуш Новрузов: Злоупотребление соцсетями недопустимо и в разных странах уже принимают меры против этого

Социальные сети важны для получения информации, общения и в целом стали неотъемлемой частью жизни людей. Однако злоупотребление социальными сетями является неприемлемым.

Об этом в интервью Day.Az сказал депутат Милли Междлиса (парламент) Сиявуш Новрузов, комментируя исполнительный указ президента США Дональда Трампа, который позволит регулировать деятельность соцсетей.

"Злоупотребление социальными сетями не должно допускаться. Есть некоторые моменты в социальных сетях, которые требуют тщательной проверки. Например, существуют случаи поддержки и финансирования терроризма, пропаганды безнравственности среди несовершеннолетних, распространение ценностей, противоречащих национальному менталитету, а также случаи унижения чести и достоинства людей", - заметил наш собеседник.

При всем этом, добавил он, неясно, кто является автором этих фейковых публикаций.

"В то время как один человек вне всякого контроля злоупотребляет правом пользования социальными сетями, права другого человека грубо нарушаются. С этой точки зрения, считаю, что общество должно серьезнее отнестись к этому вопросу", - считает депутат.

Парламентарий напомнил практику ряда стран, где этот вопрос также стоял на повестке дня.

"В частности, регулирование социальных сетей обсуждалось в турецком парламенте. Было предложено разрешить пользование социальными сетями при обязательной регистрации с удостоверением личности", - рассказал Новрузов.

Он считает данный вопрос очень важным, так как вследствие фейковой информации возникают семейно-бытовые конфликты, вследствие чего рушатся семьи.

Депутат напомнил, что задолго до указа Трампа члены парламентского комитета по правовой политике и вопросам госстроительства Азербайджана сформировали группу для изучения опыта всех стран для принятия соответствующих мер.

"Эта группа работает над этим вопросом, и работа будет завершена в ближайшее время. Любое решение будет принято после завершения всех дискуссий", - сказал он.

Новрузов считает одной из основных проблем распространение дезинформации против народа и государственности Азербайджана из-за рубежа, клевету, направленную на азербайджанскую армию, неверные сведения о коронавирусе и т.д.

"При этом невозможно определить, кем на самом деле являются эти люди. Это могут быть как армяне или представители спецслужб каких-либо стран, либо предатели внутри самой страны.

Реальная ситуация с социальными сетями в мире показывает, что точка зрения Трампа вполне обоснована. Поэтому я полностью поддерживаю решение и позицию президента США Дональда Трампа по этому вопросу", - заключил Сиявуш Новрузов.

Абдул Керимханов