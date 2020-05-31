Весенняя сессия Милли Меджлиса Азербайджана объявлена закрытой

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова объявила закрытой весеннюю сессию парламента 2020 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, рассказав об итогах сессии Сахиба Гафарова отметила, что за этот период было проведено 12 заседаний, принято 123 законопроекта.

Спикер сообщила, что в направлении выполнения рекомендаций программного характера, данных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 10 марта в Милли Меджлисе, проделана последовательная работа.

Сахиба Гафарова отметила, что в аппарате и управлении делами Милли Меджлиса проведены структурные и кадровые реформы.

По ее словам, в аппарате парламента вместо 13 отделов созданы девять, а в управлении делами - вместо девяти - четыре. Спикер добавила, что проведенные реформы позволят более гибко организовать деятельность парламента.