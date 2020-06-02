Азербайджан представил членам Совбеза ООН факты преступлений Армении на оккупированных территориях

Постоянное представительство Азербайджана при ООН 27 мая этого года приняло участие и выступило в открытых обсуждениях посредством видеоконференции Совета безопасности ООН, посвященных защите гражданского населения во время вооруженных конфликтов.

Как сообщили в министерстве иностранных дел, отмечается, что обсужденный в ходе выступления Постоянного представительства вопрос имел большое значение для Совбеза ООН, международного сообщества и в частности для Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend. До сведения мировой общественности было доведено, что в результате новых либо продолжающихся долгое время активных или приостановленных режимом прекращения огня конфликтов страдает гражданское население, убиты или пострадали десятки тысяч гражданских лиц, а миллионы человек изгнаны из своих домов.

В ходе выступления была предоставлена подробная информация об оккупационной политике Армении и ее последствиях, в частности, об ущербе, нанесенном азербайджанскому гражданскому населению и инфраструктуре, продолжающейся противозаконной деятельности страны-оккупанта. Было отмечено, что в конце 80-х годов прошлого столетия из Армении было депортировано 250 тысяч азербайджанцев, а также то, что в конце 1991-начале 1992 года Армения начала войну против Азербайджана, в результате которой погибли десятки тысяч людей, а также пострадала инфраструктура.

В ходе выступления постоянное представительство Азербайджана также подчеркнуло, что в оккупированных Арменией Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях в отношении азербайджанцев была проведена политика этнической чистки, в результате чего свыше миллиона азербайджанцев были изгнаны из своих домов. Было отмечено, что страна-оккупант продолжает грубо нарушать требования соответствующих резолюций и международное право. Наряду с этим, на вышеуказанных территориях Армения проводит работы по военному строительству, а также целенаправленную политику в направлении изменения демографических, культурных и физических особенностей. Было подчеркнуто, что эта деятельность является угрозой региональному миру, безопасности и стабильности, в том числе были нарушены права и свободы сотен тысяч людей.

Ссылаясь на недавно изданный всесторонний отчет под названием "Военные преступления на территориях Азербайджана и ответственность Армении", Постоянное представительство подчеркнуло, что в нем отражены факты и доказательства, подтверждающие военные преступления Армении.

В ходе выступления было подчеркнуто, что Совбез ООН должен держать в центре внимания вопрос в связи с защитой гражданского населения, пострадавшего во время вооруженных конфликтов, а также сторонам вооруженных конфликтов должны быть заявлены требования для их приверженности обязательствам, вытекающим из международного права.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.