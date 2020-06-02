Президент Ильхам Алиев утвердил Стратегию в связи с детьми на 2020-2030 годы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Стратегии Азербайджанской Республики в связи с детьми на 2020-2030 годы".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Координирующим органом в осуществлении Стратегии выбран Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей.

Кабинету министров поручено разработать в течение трех месяцев и представить Президенту Азербайджанской Республики проект плана деятельности по выполнению стратегии на 2020-2025 годы.