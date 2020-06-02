https://news.day.az/politics/1240709.html Президент Ильхам Алиев утвердил Стратегию в связи с детьми на 2020-2030 годы
Президент Ильхам Алиев утвердил Стратегию в связи с детьми на 2020-2030 годы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Стратегии Азербайджанской Республики в связи с детьми на 2020-2030 годы".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Координирующим органом в осуществлении Стратегии выбран Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей.
Кабинету министров поручено разработать в течение трех месяцев и представить Президенту Азербайджанской Республики проект плана деятельности по выполнению стратегии на 2020-2025 годы.
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