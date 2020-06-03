https://news.day.az/politics/1241023.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии начала сбора урожая зерновых в Агджабеди - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии начала сбора урожая зерновых в Агджабеди - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду на посевном участке фермера Низами Гусейнова в поселке Индарх Агджабединского района принял участие в церемонии начала сбора урожая зерновых.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре