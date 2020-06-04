Сахиба Гафарова обратилась к населению Азербайджана

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова обратилась к населению страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в обращении говорится, что поэтапное смягчение особого карантинного режима с 27 апреля и несоблюдение установленных правил и рекомендаций по изоляции привели к резкому увеличению числа случаев инфицирования коронавирусом в последние дни.

Поэтому решением Оперативного штаба с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня из-за роста случаев активного заражения в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и в Абшеронском районе будет введен жесткий карантинный режим.

В обращении подчеркнута важность обязательного соблюдения требований, указанных в решении: "Я прошу всех своих соотечественников как мать, как азербайджанка и спикер Милли Меджлиса выполнить то, что от них требуется для скорейшего избавления нашего народа от этой беды - соблюдать установленные требования и рекомендации, думать о себе, своих семьях и близких, а также об окружающих и не позволять этому заболеванию приобрести более широкий размах".