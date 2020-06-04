Муса Гасымлы: Невозможно приставить по полицейскому к каждому зданию, автобусу, вагону метро

Следует окончательно усвоить, что для контроля за соблюдением правил в связи с коронавирусом правительство не может приставить полицейского к каждому зданию, автобусу, вагону метро.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы.

По его словам, в условиях, когда коронавирус охватил весь мир, его пагубного влияния не смог избежать и Азербайджан.

"Благодаря оперативной и правильной политике Президента Ильхама Алиева, который здоровье гражданина поставил во главу угла, Азербайджан - одна из стран, преодолевающих это бедствие с минимальными потерями. Государство продолжает принимать все необходимые меры по охране здоровья граждан, их социального обеспечения. Однако, многое зависит от самих граждан. К сожалению, следует открыто сказать, что мы не соблюдаем требования и рекомендации правительства. Причина всего это кроется в том, что часть людей не носит маски, не соблюдают социальную дистанцию. Нельзя быть настолько безответственным. Подход "вирус меня не возьмет" в корне ошибочный", - сказал Муса Гасымлы.

Призвав людей быть ответственными, депутат рекомендовал всем, чтобы не ставили под угрозу свое здоровье, а также здоровье семьи, близких, и окружающих людей.

"Старайтесь оставаться дома, а если необходимо выйти, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, строго соблюдайте правила гигиены", - подытожил Муса Гасымлы.