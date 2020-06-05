Они будут писать везде, чтобы заставить вас замолчать

Армянское лобби России пытается наказать, четвертовать, закрыть и перекрыть те российские и зарубежные СМИ, которые взяли на себя смелость поднимать перед широкой общественностью армянские вопросы, несущие риски национальной безопасности Российского государства.

Как стало известно, некая Общественная организация "Джавахкская диаспора России" в лице ее "президента" Агаси Арабяна (армяне любят представляться "президентами" различных незаконных образований) обратилась в Роскомнадзор с призывом принять меры в отношении информационных ресурсов, якобы "дестабилизирующих социально-политическую обстановку в Российской Федерации", передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

В "черный список" армянского лобби попали те СМИ, которые поднимали вопросы, связанные с армянским произволом в России. Эти публикации стали пробуждать российское общество. Например, демонтировали, наконец, установленную армянами в российском городе Армавир памятную табличку фашисту Гарегину Нжде. Соответственно, армянские политические круги, имеющие колоссальные политические, экономические, бизнес, медийные и прочие интересы и преференции в России, запустили карательный механизм на ликвидацию источника угроз.

Представители провокационной армянской организации, в частности, вышеупомянутый "президент" Арабян наскребли жалобу в Роскомнадзор, где указывают: "В связи с (якобы - авт) поступившими многочисленными просьбами и жалобами от российских граждан разных национальностей, в том числе и наших соотечественников, проживающих в Краснодарском крае, наша общественная организация обратилась в "Роскомнадзор" с просьбой запретить, заблокировать ряд интернет-ресурсов на территории России, - сказал "президент" Джавахкской диаспоры РФ Агаси Арабян. - Речь идет о (якобы - авт) противозаконной деятельности сайтов https://news.day.az/ и https://politvesti.ru, направленных на (якобы - авт) дестабилизацию социально-политической обстановки и разжигание межнациональной розни в регионах России. Мы также обратились с аналогичным запросом в Федеральное агентство по делам национальностей и к депутатам Госдумы - пока ответа нет".

Для начала давайте посмотрим, кто обратился с жалобой в Роскомнадзор? Так называемая "Общественная" организация "Джавахкская диаспора России", а по сути кучка армянских сепаратистов из Грузии, окопавшихся в Москве под прикрытием армянского лобби. Сколько преступлений на счету представителей этой организации - отдельный вопрос. Поскольку именно армянские сепаратисты разжигали в Грузии межнациональную рознь, что привело к фрагментации Грузии и обрушению российско-грузинских отношений..

Армяне сами себе слепили армянскую википедию, где указывается, что "после распада Советского Союза большая часть джавахетских армян вынуждено покинула свою малую родину и нашла новый дом в разных регионах России. В частности, много армян из края Самцхе-Джавахетии (Грузия) в настоящее время проживают на юге России, Краснодарском крае, Ростовской области, в городах Сочи и Москва, также много джавахкских армян в Западной Европе и США".

Армяне не скрывают, что "нашли новый дом" на юге России.

Совершенно очевидно, что эта организация отражает интересы армян, претендующих на особые права как на землях Грузии в Самцхе-Джавахети, так и на юге России, плотно заселенных армянским этносом..Представители армянского этноса имеют мощные рычаги не только экономического и криминального, но уже и политического влияния в этих регионах Грузии и России.

Однако армяне не учли, что факт критической степени поглощения ими Краснодарского края (и не только его) уже скрыть невозможно. Армяне ведут себя, как полноправные хозяева этой земли. В своем сознании они уже давно эти земли видят своими, и сейчас любые попытки напомнить им об обратном порождают сопротивление.

Армяне артикулируют свои требования, прикрываясь, как правило, интересами "российских граждан разных национальностей". Понятно, что никакие "разные национальности", кроме армян, за этим доносом не стоят. Если проанализировать контент соцсетей, то совершенно очевидно, что многочисленные граждане всех национальностей Кубани стонут от армянского засилья и беспредела.

Поезжайте в пока еще грузинский Самцхе-Джавахети и Ахалкалаки, и вам покажется, что вы в Армении. Поезжайте в Краснодарский край, Сочи, Ростов, Адлер, города Кавминвод, и вам снова покажется, что вы в Армении. В Сочи или Адлере вас обязательно встретит шофер - армянин, и скажет, что эти российские города - тоже "армянские столицы". Почитайте, что пишут краснодарские армяне в СМИ и соцсетях, утверждая, что это они являются коренными жителями, например, Сочи, они осторожно предлагают изменить Устав Краснодарского края в свою пользу и прочее. А все дело в том, что армяне не хотят жить в своей стране, в границах которой когда-то Россия помогла им определиться, а потому взяли за практику открывать "свои государства" на территориях соседних стран. На землях Азербайджана они уже соорудили "Арцах" в Нагорном Карабахе. Абхазия уже де-факто армянская. Сложная в этом смысле ситуация в регионе Самцхе-Джавахети в Грузии. Армяне плотно заселили и крепко полюбили юг России - самый богатый курортный регион нашей страны ("Армянская губа - не дура"). Однако количество переходит в иное качество...

Отразить эти процессы в СМИ тоже нельзя. Армянская тема- табу.

Средства массовой информации России заполонили армяне, мы смотрим армянское кино, армянские передачи, слушаем армянских экспертов, и никто из россиян на это не жалуется. В армянских СМИ, особенно в последние два года, постоянно поносят и оскорбляют Россию, нашего Президента, в том числе в тех СМИ, которые действуют в России, но управляются из Еревана. И никто не подает на них иск в Роскомнадзор. А если и подают, то безуспешно. Например, газета армян России "Еркрамас" - это боевой листок армянских националистов, призывающая к террору, на страницах которой практически ежедневно транслируются материалы опасного содержания, тянущие не на одну статью УК. Эта армянская газета постоянно предоставляет свою платформу для тиражирования провокационных материалов, в том числе распространяет измышления таких организаций, как "Общественная" организация "Джавахкская диаспора России" или столь же сомнительное "общество русско-арцахской дружбы", опубликовавшее недавно антироссийскую статью "А может Крым передать Армении?". Обе эти организации созданы армянскими сепаратистами, подорвавшими территориальную целостность Азербайджана и Грузии, а теперь переносящими этот опыт в Россию.

Какое отношение эти организации имеют к России? Это армянские политические организации, работающие на претворение армянских, а не российских интересов. Тогда почему Роскомнадзор должен удовлетворяь их требования и перекрывать патриотические российские СМИ и зарубежный ресурс, информационная политика которого направлена на поддержание высокого уровня отношений с Россией?

Армяне в России почти всегда добиваются желаемого: снимают противоречащие их интересам материалы, унижая главных редакторов известных российских СМИ ("Независимая газета"), заставляют приносить извинения известных общественных деятелей и журналистов (М. Леонтьев, В. Крашенинникова), засуживают российских экспертов, которые ведут журналистские расследования, разоблачающие армянские криминальные и иные неприглядные действия.

Российский эксперт Евгений Михайлов, автор многих высокопрофессиональных журналистских расследований, в центре которых оказывались армяне, находится под постоянным давлением со стороны армянской диаспоры.

По его словам, будь вы хоть сто раз правы, но если это идет в ущерб интересам армянской диаспоры, армяне будут писать везде, чтобы попытаться заставить вас замолчать.

"За те годы, в течение которых я занимаюсь проблематикой этнической преступности, в частности армянской, на Юге России, на меня были написаны десятки жалоб. В результате проверок не подтвердилось ни одно выдвинутое против меня обвинение. Живя на Юге России, где количество этнических армян весьма велико, нужно быть готовым к тому, что многим ты мешаешь своим мнением.

В случае описанной жалобы в Роскомнадзор не удивительно, что акцент в ней сделан на публикациях относительно Юга России. Это болевая точка для армянской диаспоры. Здесь основные доходы, основные преступные группировки и отсюда распространяется влияние на страну", - сказал Евгений Михайлов.

Прав Михайлов: "Армяне будут писать везде, чтобы заставить нас замолчать..."