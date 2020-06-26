Армения - это страна криминала, ее власти - воры, казнокрады и взяточники

"Я полностью согласен не только с мыслями, но и с каждым словом Президента Азербайджана, какими он охарактеризовал политический режим Армении на протяжении последних двух с лишним десятилетий".

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский политический аналитик и историк Олег Кузнецов, комментируя характеристику, данную Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым руководителям Армении и ситуации в стране за годы независимости.

Напомним, что на встрече с военнослужащими глава Азербайджанского государства отметил, что история независимости Армении - в принципе, позорная история, а лица, руководившие Арменией с 1998 по 2018 год, - преступники, воры и бандиты. "Их генералы - воры, которые крадут солдатскую тушенку и продают ее на рынках. Их герои - преступники, их президенты - взяточники", - сказал азербайджанский лидер, добавив, что теперь об этом знает весь мир.

Президент Ильхам Алиев в то же время указал, что и сегодня в Армении господствует диктатура, которая укрепляется.

Продолжая свою мысль, Олег Кузнецов заметил, что Президент Ильхам Алиев мог бы использовать и более резкие и крепкие выражения, которые также в полной мере соответствовали бы действительности, но воспитание, образование и статус не позволяют ему сделать это.

"Хотя он и без этих слов расставил все по своим местам, наглядно показав, что официальный Баку не испытывает ни малейших иллюзий насчет того, с кем или с чем ему приходится иметь дело в вопросе нагорно-карабахского урегулирования. Президент Азербайджана открытым текстом сказал, что Армения - это страна криминала, ее власти - сплошь воры, казнокрады и взяточники, и он не далек от истины. Среди моих одноклассников, однокурсников, бывших сослуживцев и бывших курсантов есть немало тех, кто проходил и сейчас проходит службу на 102-й военной базе МО РФ в Гюмри или в составе контингента российских пограничников в Армении, так что я имею возможность получать информацию о ситуации в этой стране буквально из первых рук", - сказал наш собеседник.

Российский эксперт привел любопытные факты. Так, по его словам, лет пять назад в Ереване строился только один жилой дом на миллионный город, и то на его возведение экс-президент Серж Саргсян силой выколачивал деньги из местного олигархата, чтобы создать видимость социально-экономического развития столицы. А в это время в Армении не жалели денег на создание идеологической символики - от сотен и даже тысяч хачкаров до памятников нацисту Нжде в самых разных городах страны.

"Почему строились хачкары вместо домов, объяснять, я думаю, не надо, - так проще воровать бюджетные деньги и легче всего прослыть "патриотом". Собственно, чего иного можно ожидать от страны, которая возникла как результат криминально-террористической войны против Азербайджана? Армения попросту не может быть иной, и этот факт надо осознавать и воспринимать как очевидную данность. Со дня провозглашения Арменией своей государственной независимости страна существовала в условиях правового нигилизма и циничного попрания всех норм права, а с момента отстранения от власти экс-президента Тер-Петросяна вся история современной Армении представляет собой череду состоявшихся и несостоявшихся государственных переворотов и кровавых разборок между элитами и кланами.

В 1999 году состоялся расстрел в Национальном Собрании, потом - в 2007 и в 2015 - Сефилян дважды пытался силой свергнуть власть, не забудем про разгон войсками протестов в 2008 году. Про обстоятельства прихода к власти нынешнего руководства страны вообще говорить не хочу - они у всех были на виду. Последние 20 с лишним лет Армения погружена в состояние правового беспредела, за всю ее новейшую историю не произошло ни одной легитимной смены лидеров во власти. Каждый из них криминален по своему менталитету. И после этого вы хотите, чтобы во главе этой страны не стояли казнокрады и взяточники?" - заметил Олег Кузнецов.

Наш собеседник также присоединился к словам Президента Ильхама Алиева о диктаторском характере нынешнего политического режима в Армении.

По его словам, придя к власти, Никол Пашинян не стал искоренять или хоть как-то менять официальную государственную идеологию, в основе которой лежит откровенно нацистская идея "цехакрона" Гарегина Нжде, а это, в свою очередь, свидетельствует о том, что нынешний армянский премьер, явно считающий себя "цехамардом", то есть сверхчеловеком, уже претендует в мыслях на роль спарапета или фюрера армянской нации. Из истории прекрасно известно, что Гитлер в Германии пришел во власть даже более демократическим путем, чем Пашинян, но созданная им идеология нацизма превратила германскую демократию в тоталитаризм, подчеркнул Кузнецов.

В Армении с момента обретения ею суверенитета никогда демократии не было, в сознании населения всегда господствовал воинствующий национализм, уже переродившийся в нацизм, констатировал российский аналитик.

"Армения сейчас идет именно по этому пути, и никакой иной цивилизационной альтернативы у нее в настоящее время нет. В стране, где на официальном уровне культивируется идеология нацизма, ни о каком правосознании, демократии и правах человека речи быть не может. Страна, попирающая международное право, априори не может быть ни правовой, ни демократической, она обречена на авторитаризм и борьбу олигархических кланов. Президент Ильхам Алиев, будучи специалистом в области международных отношений, прекрасно об этом знает. А вот недоучка-журналист Пашинян, как некогда недоучка-художник Гитлер, об этом только смутно догадывается, но гнет свою линию в совершенно противоположном направлении", - резюмировал Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева