Муса Гулиев: Увеличение штрафов за отсутствие маски заставит граждан быть более ответственными

На протяжении всего времени борьбы с пандемией коронавируса Президент Ильхам Алиев всегда предпринимал превентивные меры. Одной из таких мер стало открытие в Азербайджане больниц модульного типа.

Об этом Day.Az сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по труду и социальной политике Муса Гулиев.

"Когда в конце февраля в Азербайджане был выявлен первый пациент с коронавирусом, глава государства правильно оценил ситуацию и было принято решение в случае необходимости открыть такие больницы в Азербайджане. Среди превентивных мер можно выделить закупку 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, начало подготовки производства дезинфицирующих растворов в Азербайджане, а также производство медицинских масок и комбинезонов", - перечислил парламентарий.

Как добавил депутат, одним из важных шагов в этом направлении стало решение об открытии 10 модульных больниц по всей стране. Было запланировано о строительстве шести из этих больниц за счет государства и четырех за счет средств частного сектора.

"Все превентивные меры в контексте борьбы с коронавирусом в настоящее время дают положительные результаты. Если бы строительство этих больниц не было запланировано вовремя, то Азербайджан мог бы столкнуться с очень серьезными проблемами. Больницы могут принимать как минимум 2 000 пациентов одновременно, что серьезно увеличило наш запасной фонд больниц и реанимационных коек", - отметил Гулиев.

С другой стороны, продолжил наш собеседник, в будущем эти больницы могут функционировать как военно-полевые госпитали. Они также могут быть использованы в других чрезвычайных ситуациях.

"Также хочу отметить начало производства медицинских масок в Азербайджане. Поскольку в настоящее время 3 серьезных фактора помогают каждому в борьбе с коронавирусом: соблюдение социальной дистанции, использование медицинских масок и применение дезинфицирующих средств", - пояснил он.

Депутат выразил сожаление о том, что некоторые граждане не проявляют необходимой ответственности и не соблюдают правила использования масок в помещении с большим количеством людей.

"Хотя был наложен штраф в размере 50 манатов, некоторые из наших граждан продолжают подвергать риску инфицирования коронавирусом как себя, так и тех, с кем они контактируют. Именно поэтому Президент Ильхам Алиев заявил, что в случае необходимости будет поднят вопрос об увеличении размеров штрафов в ближайшее время. Это будет сделано не ради наказания гражданина, а для того чтобы заставить его быть более ответственным", - полагает он.

Парламентарий напомнил о главном лозунге Президента Ильхама Алиева в борьбе с коронавирусом: "Мы сильны вместе".

"Данный лозунг означает, что наряду с мерами, принимаемыми государством, граждане должны также принимать активное участие. Они должны оберегать себя и окружающих, а также осуждать людей, которые нарушают правила карантинного режима.

Мы сможем преодолеть пандемию коронавируса путем ужесточения мер контроля, недопущения людей без масок в общественный транспорт, публичного осуждения людей, которые снимают маски после того как садятся в автобус или метро", - заключил Муса Гулиев.

Абдул Керимханов