Ильгар Велизаде: Инициатива Президента Ильхама Алиева отвечает интересам всего мира

"Убежден, что инициатива Президента Ильхама Алиева является крайне необходимой сегодня и крайне своевременной", - сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Напомним, что на онлайн-саммите контактной группы Движения неприсоединения, прошедшем 4 мая, Президент Азербайджана выступил с инициативой о проведении специальной сессии Генассамблеи ООН, посвященной выработке общих усилий по борьбе с пандемией коронавируса. По состоянию на 27 июня инициативу поддержали две третьих государств мира, в том числе члены Совета Безопасности, что, согласно Уставу ООН, является правовой основной проведения специальной сессии.

Перед лицом общей угрозы, нависшей над человечеством, необходим глобальный ответ и укрепление глобальной солидарности, считает азербайджанский политолог. И эта сессия, которая будет проведена по инициативе Азербайджана, станет важным этапом на пути борьбы с распространением коронаируса, подчеркнул Велизаде.

"Инициатива Президента Ильхама Алиева на самом деле является очень своевременной и актуальной и отвечает интересам очень многих государств. Сегодня на повестке дня стоит целый ряд вопросов, которые приходится решать всем государствам. И никто в данном случае не должен оставаться в стороне. Президент Азербайджана, выступая на видеоконференции Движения неприсоединения, где принимали участие также руководители ООН и ВОЗ, особо подчеркивал необходимость скоординированных действий в борьбе с пандемией. Именно скоординированные действия позволяют странам оптимально справляться с возникающими проблемами. Это та ситуация, когда попытки спастись поодиночке или использовать ситуацию в свою пользу ни к чему не приведут", - сказал наш собеседник.

В качестве примера Ильгар Велизаде привел ситуацию с разработкой вакцины против COVID-19. Этим вопросом занимаются различные научные институты и исследовательские центы по всему миру, в передовых странах идут практические испытания. При этом параллельно уже начинаются дискуссии о том, кто будет считаться собственником этой вакцины. В некоторых случаях, к сожалению, имеет место коммерческий подход, отметил политолог, высказываются предположения, что государства, создавшие вакцину, получат на нее право собственности и смогут реализовать ее на мировом рынке только по рыночным ценам. Большинство государств такой подход отрицает, совершенно логично считая его абсурдным, поскольку коммерциализировать вопрос вакцины неприемлемо и контрпродуктивно. Ведь если вакцину не получат одновременно все страны, говорить об эффективности борьбы с пандемией будет невозможно, отметил наш собеседник.

"Азербайджан не занимается поиском вакцины, но у нашей страны своя задача - объединять и сплачивать. Азербайджан выступает из принципа социальной справедливости, опираясь на него в реализации внутренней политики. Так и в международной политике Баку поддерживает те государства, что нуждаются в помощи в период пандемии. Помощь государствам, которые оказались наиболее уязвимы, является очень важной в сложившейся ситуации. Государства должны выполнять те принципы, которые декларируют. В частности, принципы гуманитарной солидарности, взаимопомощи, содействия в сложной ситуации. Азербайджан реализует эти принципы не только на словах, но и на деле. Оказание нашей страной помощи более 30 государствам мира в этот сложный период является красноречивым свидетельством этого", - подчеркнул азербайджанский политолог.

По мнению Велизаде, повестка предстоящей специальной сессии ООН должна быть глубоко проработанной, должны быть выделены приоритетные направления, сформулированы общие принципы и подходы к борьбе с пандемией. Наш собеседник выразил уверенность, что Азербайджан как инициатор обсуждений, приложит все усилия к тому, чтобы повестка была емкой, актуальной и эффективной.

Лейла Таривердиева