Евгений Михайлов: Инициатива Президента Ильхама Алиева - сильный ход лидера с высоким дипломатическим талантом

Инициатива Президента Азербайджана Ильхама Алиева, выдвинутая под эгидой стран Движения неприсоединения о проведении саммита ООН посвященного объединению усилий мирового сообщества против пандемии коронавируса и его последствий в экономике - это весьма сильный ход лидера Азербайджана, что говорит, ещё прежде всего, о его высоком дипломатическом таланте.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend известный российский эксперт и телеведущий Евгений Михайлов, комментируя поддержку инициативы Президента Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН более 130 государствами мира.

"Инициатива, которую поддержали 130 стран, подразумевает чёткое попадание в цель и, соответственно, роль Азербайджана как глобального игрока, благодаря Президенту только усилилась. Не премину заметить, что вопрос саммита скорее всего уже решён. Армения, которая не поддержала инициативу, скорее всего, в итоге вынуждена будет участвовать в мероприятии, которое было заявлено от имени Азербайджана, лидер которого сейчас председательствует в организации стран неприсоединения.

Ирония судьбы, но так бывает, когда разум побеждает анахронизм, который исходит от армянской политической элиты, пришедшей с Пашиняном. Безусловно, подобное мероприятие - это удар по самолюбию армян, но может им стоит из этого вынести уроки. Ведь Азербайджан и его партнеры предлагают совместную борьбу всех стран мира против глобальной пандемии и её последствий. И в этой связи, если Ереван чутко будет внимать веяниям новой реальности, есть шанс и на Южном Кавказе найти удобные решения, которые привели бы к деэскалации того же нагорно-карабахского конфликта.

Без сомнений инициатива пришлась по душе и России, которая является партнером и союзником как Армении, так и Азербайджана. Авторитет Президента Ильхама Алиева в Москве очень высок и Президент Владимир Путин считает его своим другом, чего не скажешь о Николе Пашиняне, хотя, казалось бы, должно было быть несколько иначе.

Я не сомневаюсь, что авторитет лидера Азербайджана в последние годы в глазах мировых лидеров вырос на сотни процентов, и это видно по отзывам многих международных организаций. Хочу отметить, что это не случайно", - заявил телеведущий.

По словам российского эксперта, планомерный рост экономики страны и благосостояния населения, грамотный политический курс Баку, направленный на дипломатические победы над агрессивным соседом и многое другое привели к тому, что современный Азербайджан становится генератором инициатив нужных всему мировому сообществу.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев во время выступления на онлайн-саммите Движения неприсоединения с целью борьбы с пандемией, как образец глобальной солидарности, выдвинул предложение о проведении в формате видеоконференции специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств.

Предложение было единогласно согласовано в Нью-Йорке между 120 странами-членами Движения неприсоединения. После чего председатель Движения неприсоединения Президент Ильхам Алиев от имени стран-членов Движения неприсоединения направил генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу обращение с предложением о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН посредством видеоконференции на уровне глав государств и правительств.

По официальным данным, имеющимся у азербайджанской стороны, около 130 стран проинформировали офис генерального секретаря о поддержке данной инициативы.