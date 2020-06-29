https://news.day.az/politics/1248804.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационно-консервационными работами, проводимыми в части Ичеришехер - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационно-консервационными работами, проводимыми в части Ичеришехер - ФОТО
29 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационно-консервационной работами, проводимыми в части Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, реставрационно-консервационные работы осуществляются по инициативе Первой леди Мехрибан Алиевой при поддержке Фонда Гейдара Алиева.
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