https://news.day.az/politics/1248996.html Сиявуш Новрузов предложил наказывать тех, кто не верит в коронавирус
Сиявуш Новрузов предложил наказывать тех, кто не верит в коронавирус
Председатель комитета Милли меджлиса (парламента) Азербайджана по региональной политике Сиявуш Новрузов предложил принять более жесткие меры против нарушителей карантинного режима, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.
Депутат сказал, что если в результате нарушения каким-то человеком закона граждане будут инфицированы, то наказание в отношении такого лица должно быть ужесточено.
С.Новрузов считает, что меры нужно принять и в отношении распространяющих слухи о коронавирусе.
"Некоторые пишут в соцсетях, что пандемии нет. Нужно принять меры и против них", - отметил председатель комитета.
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