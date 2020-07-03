Благодарственные письма: Господин Президент, мы поддерживаем все Ваши решения, принятые во благо каждого гражданина

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать благодарственные письма. Из всех уголков нашей республики люди выражают главе государства признательность за внимание и заботу о них.

Day.Az со ссылкой на сайт Президента Азербайджана представляет еще несколько из этих благодарственных писем.

Учительница из Агджабединского района Вусаля Алиева пишет: "Уважаемый господин Президент, мы - азербайджанская молодежь, учителя Азербайджана гордимся Вами. В то время, когда страны мира столкнулись с серьезными потерями и трудностями в борьбе с пандемией, люди находятся в растерянности, благодаря Вашей мудрой политике, профессиональным и четким поручениям наша страна находится в самых последних рядах статистики, связанной с вирусом. В результате оценки, данной Вами людям в этих тяжелых условиях, формирования системы здравоохранения в соответствии с требованиями сегодняшнего дня и мер, предпринимаемых по защите социального благосостояния населения, наш народ живет спокойно, ведет борьбу с болезнью в соответствии с правилами и требованиями. Уважаемый господин Президент, выражаем Вам глубокую признательность за всестороннюю поддержку учителей и образования, устойчивое функционирование нашего образования в период карантина. Верим, что под Вашим руководством наш народ и государство достойно преодолеют это испытание и вступят в постпандемический период с новыми успешными шагами".

Председатель Организации ветеранов Билясуварского района Магеррам Кязымлы: "Уважаемый господин Президент, согласно Вашему Распоряжению о присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики полковнику Низами Агоглан оглу Мамедову было присвоено воинское звание генерал-майора. Это является большим доверием, оказываемым всему населению Билясувара. С первых дней независимого Азербайджана по сей день билясуварцы имеют важные заслуги в развитии нашей республики, защите территориальной целостности. В Карабахских боях сотни билясуварских добровольцев поднялись на защиту Родины, 109 билясуварцев стали шехидами, 22 человека пропали без вести в боях. В Апрельских боях билясуварцы также продемонстрировав мужество, еще раз доказали свою преданность Родине и государству. В этих боях 3 жителя района стали шехидами, 17 человек - были ранены. Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за оценку, данную Вами нашим сыновьям, принявшим участие в боях за защиту Родины. Заверяем Вас, что мы - билясуварцы будем рядом с Родиной, государством, государственностью и лично с Вами. Если будет нужно, мы отдадим жизни во имя Родины. Мы гордимся нашим Президентом, армией. Да здравствует Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев! Да здравствует независимая Азербайджанская армия!".

Вынужденный переселенец из Агдамского района Рагуб Джафаров: "Уважаемый господин Президент, под Вашим руководством лицам, потерпевшим ущерб из-за инфекции коронавируса нового типа, а также заразившимся этим вирусом людям, оказывается государственная поддержка. Успешное выполнение социальных и инфраструктурных проектов в это непростое время свидетельствует о прочности финансовых устоев и силы нашего государства. Беженцы и вынужденные переселенцы, изгнанные из родных очагов в результате оккупации наших земель, также не остаются в стороне от Вашего внимания. Для них закладываются новые поселки и жилые комплексы, улучшаются их жилищно-бытовые условия и социальное положение. Господин Верховный главнокомандующий, мы - вынужденные переселенцы поддерживаем Вас, выражаем Вам признательность и благодарность".

Из Сураханского района Баку Орхан Ализаде пишет: "Уважаемый господин Президент, в результате предпринимаемых Вами правильных решений в этих сложных условиях наша страна ведет борьбу с глобальной пандемией с минимальными потерями. Лично от своего имени и от имени членов моей семьи выражаю Вам глубокую признательность за меры, предпринимаемые по предотвращению распространения коронавируса, охватившего весь мир, за то, что в эти трудные дни находитесь рядом с народом и заботитесь о народе. В период пандемии коронавируса малообеспеченным семьям во всех районах, в том числе, в Сураханском районе была предоставлена продовольственная помощь, безработным гражданам предоставлена единовременная выплата в размере 190 манатов, что обрадовало всех жителей. Господин Президент, Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" долгие годы будет симфонией победы нашего народа. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и наш народ!".

Из села Тайнаг Агджабединского района пишет Фатма Гулиева: "Уважаемый господин Президент, мировое сообщество, все еще демонстрируя несправедливую позицию относительно нас, однозначно закрывает глаза на агрессорскую политику Армении. Несмотря на это, Вы постоянно решительно отстаиваете непримиримую позицию Азербайджана. Ваше выступление на состоявшемся 18 июня в формате видеоконференции саммите глав государств и правительств стран Восточного партнерства еще раз подтверждает это. Вы заявили премьер-министру Армении Николю Пашиняну, что они превращают своих террористов в народных героев. Это был самый правильный и уместный ответ. Мы гордимся, что у нас такой Президент, как Вы. Глава правительства Армении не смог ответить, потому что это - правда. Мы постоянно поддерживаем Вашу политику и верим, что в скором времени мирным или военным путем карабахский вопрос решится в нашу пользу".

Из Загатальского района пишет Мехнура Исмаилова: "Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени членов моей семьи хочу выразить Вам бесконечную признательность. Вы всегда находитесь рядом с народом. Сегодня в борьбе с пандемией, охватившей весь мир, Вы проявляете любовь, внимание, заботу о нас, что подтверждает, что Вы являетесь незаменимым Президентом, постоянно находящимся рядом со своим народом. Господин Президент, желаю Вам здоровья, желаю, чтобы Вы всегда были рядом с нами. Азербайджан гордится Вами, наша страна прекрасна вместе с Вами".

Из города Гянджа пишет профессор Азад Байрамов: "Уважаемый господин Президент, проводимые Вами в стране реформы радуют каждого гражданина Азербайджана, в том числе меня. Особенно хочу отметить, что Ваше внимание и забота об Азербайджанском государственном аграрном университете вдохновляет нас. За последние четыре года Вы в третий раз посетили Азербайджанский государственный аграрный университет, что является наглядным свидетельством Вашей заботы об аграрной сфере, в то же время, нашем университете. Ваше участие и участие Первого вице-президента Мехрибан ханым 24 июня в открытии учебного корпуса нового типа Азербайджанского государственного аграрного университета является большим вкладом в аграрную сферу. Лаборатории, оснащенные современным оборудованием, послужат развитию аграрной сферы, окажут содействие в формировании новых кадров, в то же время, создадут условия для обеспечения людей работой. Выражаю Вам глубокую признательность за все это. Да здравствует независимый Азербайджан, да здравствует дорогой Президент!".

Из села Муздурлар Геранбойского района пишет Илаха Пашаева: "Уважаемый господин Президент, мы видим Вашу большую самоотверженность в предотвращении стремительного распространения в нашей стране пандемии, охватившей весь мир. Вы находитесь рядом с народом не только в период пандемии, но и всегда. Наша страна развивается день ото дня, народ живет в условиях мира и спокойствия, наше государство занимает достойное место среди государств мира. Все это является наглядным свидетельством работы, осуществляемой под Вашим руководством. Мы также заверяем Вас, что своей работой будем оправдывать Ваше доверие, будем достойными гражданами. Уважаемый господин Президент, выражаем Вам признательность за прекрасные условия, созданные для нашего народа и для нас - школьников".

Из Загатальского района пишут Намида Сулейманова, Айбениз Келешева и Ханым Исаева: "Уважаемый господин Президент, в то время, когда пандемия охватила весь мир, в результате предпринимаемых Вами превентивных мер в нашей стране ситуация находится под контролем. Ваша дальновидная политика, правильные решения, принятые в самые трудные моменты, избавили нашу страну и народ от самых тяжелых последствий пандемии. Выражаем Вам признательность за необходимые шаги, предпринимаемые Вами, думая о здоровье граждан, а также за всю работу, осуществляемую по обеспечению социального благосостояния людей, желаем Вам новых успехов в трудной, но почетной деятельности. Верим, что наш народ, в целом, все человечество в скором времени избавится от этой беды".

Нурангиз Бадалова из Билясуварского района пишет: "Уважаемый господин Президент, в первую очередь желаю Вам крепкого здоровья, новых успехов, а родному Азербайджану - мира, спокойствия и постоянного процветания. Уважаемый господин Президент, в последние годы трудности, связанные с обеспечением водой посевных участков в Билясуварском районе, беспокоили население. Вода имеет важное значение в хозяйственной работе. Подписанное Вами Распоряжение о дополнительных мерах по улучшению водоснабжения посевных участков в связи с возникшей ситуацией очень радует меня, как жительницу Билясувара. Выражаю Вам глубокую признательность. Желаю долгих лет жизни!".

Эльчин Гасанов из поселка Алиабад Загатальского района пишет: "Многоуважаемый господин Президент, выражаю Вам сердечную признательность за работу, проводимую Вами во имя интересов азербайджанского народа. Благодаря предпринятым Вами превентивным мерам наша страна смогла спастись от серьезных последствий пандемии коронавируса, охватившей весь мир. Именно поэтому число заразившихся вирусом в нашей стране значительно меньше, чем в других государствах мира. В дни пандемии Вы вновь доказали, что всегда находитесь рядом с народом. От себя лично и от имени моей семьи и жителей нашего поселка выражаю Вам глубокую признательность, желаю долгой жизни и здоровья".

Учительница Сария Зиядова-Эйвазова из Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, под Вашим руководством Азербайджан переживает период своего возрождения. Основание говорить об этом дает широкомасштабная работа, проводимая в последние годы, реализация социальных и инфраструктурных проектов, требующих вложения большого труда. В нашей республике проложены удобные дороги, созданы прекрасные города, построены и переданы в пользование народа современные школы и больницы. Одним из Ваших успехов является "ASAN xidmət". Создание широких условий для представителей молодого поколения, выдвижение их на государственное посты, достойно похвалы. В период пандемии учащиеся не отстали от занятий. Этому способствовала организация виртуальных уроков. Ученики и студенты стремились воспользоваться этим. Дорогой наш Президент, желаю Вам больших успехов на этом трудном и славном пути".

Алимухтар Мухтаров от имени жителей села Деллер Саатлинского района пишет: "Уважаемый господин Президент, как гражданин Азербайджана считаю долгом от себя лично и от имени жителей нашего села выразить Вам бесконечную признательность за работу по сохранению здоровья азербайджанского народа в период пандемии. Господин Верховный главнокомандующий, единовременная помощь, предоставленная малообеспеченным семьям по Вашему поручению, послужила повышению благополучия многих семей в нашем селе. Хотел бы передать Вам благодарность и приветствие нашей семьи. Семья говорит: "Да успокоит Аллах душу отца Президента Ильхама Алиева - Гейдара баба. А ему дарует долгую жизнь и здоровье". Да, уважаемый Президент, мы одобряем продолжаемый Вами политический курс великого лидера, а также хотим сказать, что всегда находимся рядом с Вами. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и азербайджанский народ от всех бед".

Мурад Азимзаде из Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за объявление Вами приоритетом политики по сохранению здоровья азербайджанского народа в период пандемии, охватившей весь мир. В столь тяжёлое время Вы вновь доказали, что Азербайджан находится в надёжных руках. В результате Вашей дальновидной политике были предприняты успешные шаги по ограничению масштаба пандемии в нашей стране. В республике был объявлен специальный карантинный режим для защиты населения от вируса, проведена дезинфекция, дан старт усиленному режиму работы в системе здравоохранения, повышена зарплата врачей. Ещё одна проблема заключалась в том, что люди не могли идти на работу. Однако Вы оперативно решили и этот вопрос. Вы дали указание о предоставлении единовременного пособия в размере 190 манатов 600 тыс. семей. Кроме того, бизнесмены со всех уголков страны присоединились к этой кампании, начатой по Вашей инициативе, и помогли людям в столь тяжёлой ситуации. Государства мира уже используют наш опыт. Господин Президент, мы одобряем все решения, принятые Вами в сфере сохранения здоровья каждого гражданина. Мы сильны вместе. Вы - достойный лидер сильного Азербайджана. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!".

Фархад Гафаров из села Агайры Билясуварского района: "Уважаемый господин Президент, Вы уделили большое внимание развитию азербайджанской экономики и улучшению социального положения населения в период пандемии коронавируса, охватившей весь мир. Выделение 455 тыс. манатов из государственного бюджета для улучшения обеспечения водой посевных площадей в селе Чинарлы Билясуварского района согласно Вашему Распоряжению от 22 июня, высоко оценено интеллигенцией и трудящимися района. Выражаем признательность Вам и первой леди Мехрибан Алиевой за внимание и заботу о нашем районе в эти тяжёлые дни. Верим, что под Вашим руководством наш независимый Азербайджан покорит более высокие вершины".

Абиль Зейналов от имени вынужденных переселенцев ветеранов войны пишет: "Уважаемый господин Президент, слова, сказанные Вами на открытии N-ской воинской части Министерства обороны, "в моей деятельности как Президента, армейское строительство на первом месте", и то, что Вы отметили, что Азербайджанская aрмия входит в ряд 50 сильных армий мира, воодушевляет нас, вынужденных переселенцев, а также ветеранов войны, на новые победы под Вашим руководством. Как и весь азербайджанский народ, и мы тесно сплотились вокруг Вас благодаря достижениям, завоёванным в сфере армейского строительства, имеющей особое значение для ветеранов войны. Мы, вынужденные переселенцы и ветераны войны, размещенные в жилых комплексах "Qobu Park 1" и "Qobu Park 2", выражаем Вам признательность за особое значение, придаваемое Вами сохранению здоровья каждого гражданина Азербайджана в период пандемии COVID-19, охватившей весь мир, а также армейскому строительству и обеспечению территориальной целостности нашей страны, желаем больших успехов в работе".

Абдулмеджид Шабанов из Загатальского района пишет: "Уважаемый господин Президент, Азербайджан - одна из первых стран, предпринявших адекватные шаги и превентивные меры против инфекции коронавируса. Все это свидетельствует о том, что Вы думаете о здоровье каждого гражданина. Выражаю Вам признательность за работу, проводимую Вами во имя сохранения здоровья наших граждан, желаю новых успехов в Вашей неутомимой деятельности".

Али Ахмедов из Агджабединского района пишет: "Уважаемый господин Президент, благодаря Вашим высоким политическим знаниям, дальновидности, здоровому мышлению и своевременным решениям сегодня наша страна в числе наименее пострадавших от пандемии COVID-19, охватившей весь мир. Забота о нашем народе с одобрением встречается людьми, мы выражаем Вам глубокую признательность. Мы, агджабединская молодежь, бесконечно верим в Вас. Ваша мудрость превратила Азербайджан во влиятельную страну мира. Пашинян в очередной раз разоблачил себя на Саммите в формате видеоконференции стран Восточного Партнерства 18 числа. Озвученные Вами на саммите неоспоримые исторические факты свидетельствуют о том, что Вы являетесь успешным политиком на международной арене и в государственном управлении. Пашинян снова не смог противостоять солидным фактам, приведенным Вами на столь важном мероприятии международного уровня. Мы верим в Вас, господин Верховный главнокомандующий. Верим, что Карабах, являющийся исконной азербайджанской землёй, под Вашим руководством скоро будет освобождён. Весь азербайджанский народ любит и поддерживает Вас. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и наш Азербайджан!".

Рамиз Агаев из села Еникенд Сиязанского района пишет: "Уважаемый господин Президент, неоспоримый факт, что за период руководства великим лидером Гейдаром Алиевым Азербайджанской Республикой с 1969 года наша страна стремительно развивалась, поднялась на первые места с последних в бывшем Советском Союзе. Он всегда был заботливым лидером, моральным отцом молодежи. Представители азербайджанской молодежи были направлены им на учебу в лучшие вузы СССР, он всегда покровительствовал им. Великий лидер сыграл большую роль и в моей жизни. За это я благодарен ему. Господин Президент, я также горжусь тем, что великий лидер даровал нам такого отважного, грамотного, любящего свой народ сына, выделяющегося среди мировых политиков, выступающего с самых высоких трибун с позиции Азербайджана, снискавшего всеобщую симпатию. Мне 69 лет и поэтому я не могу выходить из дома в период карантина. Занимаюсь посадкой и сбором урожая на участке, подаренном в свое время Гейдар баба. Выращенный мною урожай был скошен с помощью местных структур и доставлен ко мне во двор. Я не мог сдержать слезы от переполнявшего меня чувства гордости. Господин Президент, это - результат выполнения поставленных Вами перед чиновниками требований об оказании услуг гражданам. Мы гордимся Вами. Прошу Аллаха ниспослать Вам и Вашей семье долгой жизни и крепкого здоровья".

Фермер Эмин Мирзоев из села Гызылагадж Сальянского района: "Уважаемый господин Президент, благодаря осуществляемой Вами в нашей стране многогранной политике Азербайджан находится на пути успешного развития и в первых рядах среди стран мира. Я, как гражданин Азербайджана, горжусь этим. Будучи работником сельскохозяйственной отрасли, с чувством признательности хочу отметить Ваше внимание и заботу о развитии этой сферы. Благодаря этой заботе фермеры обеспечены многочисленными льготами. Благодаря освобождению сельскохозяйственной отрасли от налогов, предоставлению фермерам удобрений и техники на льготных условиях производство и производительность сельскохозяйственной продукции достигли высокого уровня. В результате дальновидной политики нашего великого лидера Гейдара Алиева мы, жители села, стали землевладельцами. Великий лидер каждому сельчанину дал землю в долевую собственность. За счет этого сельские жители обеспечили свою занятость, улучшилось их материальное благосостояние. И сегодня фермеры охотно работают на своих земельных участках и зарабатывают на жизнь. Дорогой наш Президент, желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в Вашей деятельности во благо развития нашей страны".

Гюльшан Багирова из города Гянджа: "Уважаемый господин Президент, прежде всего, как врач и мать благодарю Вас за опору и поддержку, оказываемые в такой ситуации всем гражданам. Защищая наш народ во время глобального кризиса от этой беды, Вы обеспечиваете безопасность каждого из нас. В то же время благодарю Вас за заботу о Гяндже и ее жителях, Ваше содействие новым подвижкам в нашем городе. Мы гордимся Вами и всегда с нетерпением ждем ваших замечательных поездок в наш город. Желаю, чтобы наша страна и планета спаслись от этой напасти. Благодарю за то, что Вы сделали для нашего города и для нас. Да хранит Вас Аллах!".

Мадат Алиев из поселка Бакиханова Сабунчинского района: "Уважаемый господин Президент, согласно Вашему Распоряжению о карантинном режиме, я получил причитающуюся мне единовременную выплату в размере 190 манатов. Эта помощь, предназначенная для граждан, зарегистрированных в качестве безработных, - большая помощь для их семей. Вы всегда были с гражданами в трудные времена, заботились о них. И за это азербайджанский народ любит и поддерживает Вас. Ваши обещания народу всегда становились реальностью и служили благосостоянию людей. Выражаю Вам глубокую признательность за оказанную мне помощь. Лично я этого никогда не забуду. Не пожалею сил для нашего государства. Я поддерживаю Вашу политику по восстановлению территориальной целостности Азербайджана и готов к любым Вашим призывам. Да пребудет с Вами благословение Аллаха".

Яхья Мамедов, Алислам Асланоглу и Наргиз Агаева из поселка Джорат города Сумгайыт пишут: "Уважаемый господин Президент, по всей нашей стране, в том числе городе Сумгайыте и в поселке Джорат проводятся строительные и созидательные работы. Улицы Х. Магеррамоглу, Сахиль, Сюлх и Видади в поселке покрыты высококачественным асфальтом. В настоящее время продолжается асфальтирование других улиц. Эта работа вызывает у нас гордость, обеспечивает наше удобство. На наших глазах поселок словно преображается из пыльного села в город. Уважаемый Президент, от имени всех жителей поселка выражаем Вам признательность. Пусть Ваша дорога всегда будет гладкой, а Ваши шаги - решительными! ".

Фархад Аджиргаев из города Загатала: "Уважаемый господин Президент, каждый гражданин Азербайджана ощущает Вашу поддержку в борьбе с пандемией коронавируса, которая сегодня охватила мир. Вы успешно продолжаете миссию спасителя народа. Выражаю Вам глубокую признательность за решительные шаги, которые Вы предпринимаете для предотвращения широкого распространения коронавируса в Азербайджане, внимание и заботу о нашем народе и за работу, проводимую во имя здоровья каждого из нас. Несомненно, мы вместе победим эту беду. Мы вместе сильнее! ".

Талех Наджафов, Кямал Азизов и Фикрет Алиев пишут от имени жителей села Галынджаг Исмаиллинского района: "Уважаемый господин Президент, сегодня в нашей стране ведется серьезная борьба с пандемией коронавируса, охватившей весь мир. Народ приветствует все меры, которые Вы предпринимаете для борьбы с эпидемией. Подписанное Вами 1 июля Распоряжение о дальнейшем улучшении обеспечения населения Исмаиллинского района питьевой и оросительной водой является еще одним наглядным примером Вашей любви к своему народу. В соответствии с Вашим Распоряжением в нашем селе будут пробурены 2 субартезианские скважины, которые обеспечат потребности жителей села в оросительной и питьевой воде. От имени жителей села Галынджаг Исмаиллинского района благодарим Вас за внимание и заботу о нас. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью ".

Азер Вахидов и Полад Ахундов из поселка Бадамдар Сабаильского района: "Уважаемый господин Президент, как и весь наш народ, наши семьи глубоко уважают и поддерживают Вас. Мы гордимся Вами, нашим главой государства, который прославляет нашу страну, заботится о благополучии людей и всегда протягивает руку помощи нуждающимся гражданам. Мы, жители поселка Бадамдар, прежде испытывали много проблем. Особенно большую тревогу вызывали перебои в водоснабжении.Теперь мы обеспечены постоянной водой. Кроме того, были отремонтированы дороги внутри поселка и наша основная трасса, соединяющая поселок с городом. Мы являемся свидетелями того, что члены Вашей семьи также делают очень много важного для народа. Проект "Наш двор", инициированный вице-президентом Фонда Гейдара Алиева и руководителем Общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой, является одним из них. В рамках этого проекта в поселке Бадамдар были благоустроены дворы нескольких жилых зданий, созданы специальные уголки для детей и пожилых людей, установлены аттракционы. Господин Президент, большое спасибо за Ваши заслуги перед Родиной и ее гражданами. Мы всегда желаем Вам постоянных успехов на этом сложном и славном пути".

Эльвин Нагиев и Эмин Исмайлов из Хатаинского района Баку: "Уважаемый господин Президент, мы вместе с членами нашей семьи благодарим Вас и первую леди Мехрибан Алиеву. Вы проводите большую работу по предотвращению COVID-19 в Азербайджане. Люди видят все это и рады, что их судьба в надежных руках. То, что в настоящее время Азербайджан по сравнению со многими другими странами не испытывает большой напряженности и экономического спада, - результат своевременных шагов и финансовых ресурсов, рассчитанных для трудных дней. Не напрасно говорят: "Осторожность красит смелых". Дорогой наш Президент, мы верим, что наше государство и народ скоро впишут эту трагедию в летопись истории, и жизнь в Азербайджане вернется в нормальное русло. Граждане Азербайджана гордятся Вами. Пусть Аллах всегда помогает Вам и нашему народу! ".