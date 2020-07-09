https://news.day.az/politics/1251974.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "8-й км" в Низаминском районе Баку после реконструкции - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "8-й км" в Низаминском районе Баку после реконструкции - ФОТО
9 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной 110/35/10-киловольтной подстанции "8-й км" Открытого акционерного общества "Азерэнержи" в Низаминском районе Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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