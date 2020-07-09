Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "8-й км" в Низаминском районе Баку после реконструкции

9 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной 110/35/10-киловольтной подстанции "8-й км" Открытого акционерного общества "Азерэнержи" в Низаминском районе Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется