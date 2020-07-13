Севиль Микаилова: Внимание всего мира приковано к мероприятию, инициированному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Созыв специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева - важный шаг в поиске новых решений глобальных проблем.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова.

Депутат напомнила, что Президент Ильхам Алиев предложил созвать специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН на заседании Движения неприсоединения, проводимого в формате видеоконференции: "В результате пандемии в мире произошли определенные изменения, о неизбежности которых много говорилось. Именно в такой критический момент для мира инициатива Президента Ильхама Алиева создает новые возможности для управления столь сложной ситуацией. Не случайно, что более 130 стран признали важность проведения подобных обсуждений".

Специальная сессия официально началась 10 июля, время проведения дискуссий на уровне глав государств и правительств зависит от консультаций между странами.

"События в мире развиваются в различных, порой непредсказуемых направлениях, что создает новые вызовы для государств и обществ. И данная ситуация требует от мирового сообщества разработки единых подходов по глобальным вопросам. За определенный период времени в различных странах сформировался индивидуальный опыт борьбы с COVID-19. С этой точки зрения, формирование общего направления и мировоззрения в борьбе с коронавирусом может стать важным ориентиром относительно дальнейшего развития событий. Поэтому весь мир хочет услышать мнения и точки зрения, которые будут высказаны на сессии Генеральной Ассамблее ООН и, без сомнения, внимание всего мира приковано на мероприятии, инициированном Президентом Азербайджана".

С.Микаилова подчеркнула, что давно настало время перейти от слов к делу, и в этой связи существуют большие надежды на практические шаги со стороны Генеральной Ассамблеи ООН: "Создание соответствующей платформы станет принципиально новым подходом в борьбе с глобальной проблемой. Она послужит основой для разработки механизма борьбы с существующей до недавнего времени инертностью в системе международных отношений".

По словам депутата, инициатива Президента Азербайджана является важным шагом для вывода процесса из стадии стагнации, а также для демонстрации совершенно новых подходов управления в форс-мажорных обстоятельствах: "Сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которую с нетерпением ожидали во всех уголках планеты, имеет особое значение в этом отношении. Принятые решения могут в конечном итоге обеспечить наиболее эффективное вмешательство организации в глобальные процессы и сосредоточить усилия на борьбе с COVID-19".

С.Микаилова напомнила, что за всю историю ООН провела 31 специальную сессию, из которых только три были созваны по инициативе государств.

"Проведение такого важного мероприятия на уровне ООН в виртуальном формате происходит впервые. И это новшество привнес в историю Организации Объединенных Наций Президент Азербайджана Ильхам Алиев. В то же время, с уверенностью можем сказать, что Президент Азербайджана выступил инициатором цифровой дипломатии, и Азербайджан готов оказать в этом деле техническую поддержку ООН. Мы уверены, что Генеральная Ассамблея ООН, возобновив свою официальную деятельность, проведет важные дискуссии, связанные с борьбой с пандемией и примет необходимые решения, чтобы спасти человечество от последствий этой напасти".