Мевлут Чавушоглу: Пусть Армения образумится, мы с Азербайджаном
"Пусть Армения образумится".
Как передает Day.Az, об этом в интервью TRT Haber заявил глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу.
Он отметил, что Турция, используя все возможности, находится рядом с Азербайджаном.
Напомним, начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок.
В ночь на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженная обстановка. Точным огнем наших подразделений в ночных боях с применением артиллерии, минометов и танков были уничтожены опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила противника. Четыре азербайджанских военнослужащих стали шехидами.
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