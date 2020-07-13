Мевлут Чавушоглу: Пусть Армения образумится, мы с Азербайджаном

"Пусть Армения образумится".

Как передает Day.Az, об этом в интервью TRT Haber заявил глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу.

Он отметил, что Турция, используя все возможности, находится рядом с Азербайджаном.

Напомним, начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок.

В ночь на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженная обстановка. Точным огнем наших подразделений в ночных боях с применением артиллерии, минометов и танков были уничтожены опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила противника. Четыре азербайджанских военнослужащих стали шехидами.