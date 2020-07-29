Азербайджан расширит сотрудничество с Афганистаном и Туркменистаном

27 июля в формате видеоконференции состоялась встреча Рабочей группы в составе представителей трёх стран для обсуждения проекта "дорожной карты" по расширению и углублению сотрудничества между Азербайджаном, Афганистаном и Туркменистаном в торговой, инвестиционной, энергетической, транспортной и логистической, ИКТ, таможенной и пограничной сферах, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Выступая на встрече, руководитель Рабочей группы, заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев отметил, что в соответствии с поручениями, данными на встрече Президентов Азербайджана, Афганистана и Туркменистана, состоявшейся второго июля в формате видеоконференции, азербайджанской стороной подготовлен проект "дорожной" карты по расширению и углублению сотрудничества между тремя странами в различных сферах.

Стороны провели широкий обмен мнениями о нынешнем состоянии и дальнейшем развитии сотрудничества между Азербайджаном, Афганистаном и Туркменистаном в основном в транспортной и логистической сферах.

Рабочей группой со стороны Афганистана руководит исполняющий обязанности председателя Центрального банка Аджмал Ахмади, а со стороны Туркменистана - заместитель председателя Кабинета министров Байрамгельди Овезов.