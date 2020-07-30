МИД России прокомментировал совместные военные учения Азербайджана и Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА, заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев отметил, что согласно данным, на основании соглашения о сотрудничестве в военной сфере между Азербайджаном и Турцией с 29 июля по 10 августа на территории Азербайджана проводятся совместные, запланированные, оперативно-тактические военные учения.

"Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, особенно учитывая конфликт, произошедший некоторое время назад на азербайджано-армянской границе. Настойчиво призываем стороны, быть сдержанными, в том числе в нынешней военной деятельности", - отметил А.Зайцев.