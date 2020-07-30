Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг направил поздравительное письмо Королю Марокко Мохаммеду VI.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

Дорогой Брат,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и братскому народу Марокко самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны.

Сегодняшний уровень отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Марокко вызывает удовлетворение. Уверен, что совместными усилиями эти отношения и дальше будут успешно продолжаться как на двусторонней основе, так и в рамках международных институтов, в частности, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему народу - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме главы государства.