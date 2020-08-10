Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон Азербайджана "О нотариате"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил изменения в закон Азербайджана "О нотариате".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменениям, части 12-14 статьи 32 закона Азербайджана "О нотариате" считаются соответственно частями 13-15, и в закон вносится часть 12 в следующего содержания:

"Информация о нотариальных действиях в отношении должников в связи с осуществлением исполнительных действий в соответствии с Законом Азербайджана "Об исполнении" (cвидетельства, договоры и доверенности на право наследования, долевой собственности в общем имуществе супругов) и об открытии дел о наследстве на основе электронных запросов исполнительных чиновников предоставляется в режиме реального времени".