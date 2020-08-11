Некоторые личности, живущие за границей, ведут кампанию по очернению высокопоставленных офицеров

Поселившиеся за рубежом недоброжелатели нашей страны, а также финансируемые органами спецслужб Армении и получающие от них указания лица ведут кампанию по очернению военнослужащих - прослужившего долгие годы в Армии Азербайджана первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковника Наджмеддина Садыкова, а также других высокопоставленных офицеров.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерстве обороны, основная цель этих людей заключается в фабрикации измышлений, направленных на подрыв растущего имиджа азербайджанской армии.

"Их утверждения о том, что на недавнем оперативном совещании якобы "начальник Генштаба допустил оскорбительные высказывания в связи с прибытием на совместные учения турецких военнослужащих" являются ложью, очередной выдумкой. На встрече не было сказано ничего по поводу упомянутых измышлений, обсуждались лишь служебные вопросы.

Основное намерение тех, кто предпринимает столь некрасивые шаги против азербайджанской армии и наших военнослужащих, публикует предвзятые статьи, заключается в служении интересам Армении-оккупанта. Но пусть эти вероломные круги и выдвигаемые ими элементы знают, что они никогда не смогут воплотить в жизнь свои грязные намерения.

Мы категорически отвергаем предвзятые суждения этих людей. Сообщаем , что распространение подобной дезинформации именно сегодня, в канун совместных азербайджано-турецких тактических учений, является частью очередной провокации органов спецслужб Армении против нашей страны", - сказали в министерстве обороны.