В Азербайджан прибывает высокопоставленная военная делегация Турции

12 августа в Азербайджан прибывают министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар, начальник Генерального штаба генерал армии Яшар Гюлер, командующие видами войск и другие высокопоставленные офицеры.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в рамках Дня высокопоставленных наблюдателей совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учений с боевой стрельбой Сухопутных войск и Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции турецкая военная делегация в расширенном составе будет наблюдать за заключительным эпизодом первого этапа учений.