https://news.day.az/politics/1261719.html В Азербайджан прибывает высокопоставленная военная делегация Турции
В Азербайджан прибывает высокопоставленная военная делегация Турции
12 августа в Азербайджан прибывают министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар, начальник Генерального штаба генерал армии Яшар Гюлер, командующие видами войск и другие высокопоставленные офицеры.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в рамках Дня высокопоставленных наблюдателей совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учений с боевой стрельбой Сухопутных войск и Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции турецкая военная делегация в расширенном составе будет наблюдать за заключительным эпизодом первого этапа учений.
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