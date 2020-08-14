Встреча Президента Ильхама Алиева с военным руководством Турции вызвала панику в Армении

Визит высокопоставленных членов военного руководства Турции в Азербайджан 13 августа вызвал серьезный переполох как среди армянского политикума и экспертных кругов, так и общества.

Два братских государства - Азербайджан и Турция весьма тесно сотрудничают не только в военном отношении, но и работают над укреплением связи между гражданами обеих стран, демонстрируя братство не только на словах, но и на деле.

Обе державы довольно часто проводят военные учения (более 10 в год). Однако, каждое учение сопровождается напряжением третьих стран, и речь прежде всего касается Армении.

Следует отметить, что в начале 2020 года Баку и Анкара подписали важное соглашение о совместном производстве высокотехнологического военного оборудования. Особое беспокойство армян вызывает передача в скором времени турецких беспилотных летательных аппаратов "Байрактар", которое успешно себя зарекомендовали в Сирии и Ливии.

Совершив в июле провокацию на азербайджано-армянской границе в Товузском направлении, Армения была уверена в том, что их союзники по ОДКБ моментально встанут на сторону Армении, надеясь, что Азербайджан останется в изоляции.

Надежды армян разбились в пух и прах, когда Турция моментально отреагировала, причем выразила полную поддержку Баку. Таким образом, Турция еще раз доказала, что будет находиться рядом с Азербайджаном в независимости от сложности ситуации.

Развитие событий после собственной провокации серьезно удручило Армению. В итоге, чтобы как-то оправдать свое безоговорочное поражение как на поле боя, так и в сфере дипломатии, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян вынужденно пролепетал о том, что у Армении нет такого союзника, который бы поддерживал армян, как Турция поддерживает Азербайджан. А армянская пресса начала усиленно штамповать статью за статьей о том, что ОДКБ не поддержала Армению и не стала воевать против Азербайджана.

Очевидно, что непрофессионализм армянского руководства привел к своему закономерному результату - у Армении сегодня отсутствуют реальные союзники. И паника в армянском обществе естественна, поскольку Азербайджан и так всегда превосходил страну-агрессора во всех сферах, в том числе по численности и качеству вооружения. А после однозначной поддержки Азербайджана со стороны военного и политического руководства Турции, и в то же время равнодушного отношения союзников по ОДКБ к армянской неудавшейся провокации, оккупант практически остался в безвыходном положении. Хотя один выход еще остается - это немедленный и безоговорочный вывод захватнических сил с азербайджанских территорий.

Абдул Керимханов,

заместитель главного редактора Day.Az