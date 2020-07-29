Турецкие военные в Нахчыване вогнали Армению и Пашиняна в панику

Стартовали совместные учения вооруженных сил Азербайджана и Турции, проводимые согласно годовому плану и в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между двумя странами. Согласно плану, учения с привлечением сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахчыване, а с участием военной авиации - с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

Как это уже стало традицией, совместные учения двух братских стран вызвали острую реакцию в Ереване. МИД, политики и эксперты Армении подняли большой шум, к которому присоединились и проармянские СМИ России. Были предприняты попытки увязать маневры с недавними событиями на границе и заявлениями Анкары о поддержке Азербайджана. Между тем данные учения были запланированы еще год назад и сообщено о них было за месяц до армянской провокации в Товузе. Об этом сказал Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Армения по-своему трактует те или иные события. И это не первый случай, когда она теряет связь с реальностью и демонстрирует отсутствие логики, заметил наш собеседник.

"Учения подобного масштаба не проводятся экспромтом. Между вооруженными силами Азербайджана и Турции составляется план сотрудничества на год. В этом плане имеют место много совместных мероприятий, которые проходят как в Турции, так и в Азербайджане. Идет обмен специалистами, опытом и др. О нынешних учениях было сообщено еще за месяц до армянской провокации в Товузе.

Нынешние учения были спланированы еще год назад. Шла подготовка в обеих странах, были определены участники, которые прошли определенную подготовку. Ничего невероятного тут нет. Эти учения проходят в соответствии с заранее составленным и утвержденным планом", - сказал военный эксперт.

Рамалданов подчеркнул, что учения направлены исключительно на усовершенствование взаимодействия двух стран, совершенствование порядка управления войсками при выполнении совместных задач, обмен опытом и еще большее сближение вооруженных сил братских государств. Одной из главных задач взаимодействия ВС Азербайджана и Турции является обеспечение безопасности энергетических коридоров, проходящих через территории Азербайджана, Грузии и Турции. Недавняя провокация Армении на государственной границе еще раз подтвердила актуальность вопроса обеспечения безопасности международных энергетических коридоров, в том числе путем совместного военного патрулирования и задействования ВВС, считает военный эксперт.

"В ходе нынешних учений будет выполняться задача поддержки и прикрытия с воздуха сухопутных войск. Тематика учений очень интересна и охватывает все возможные аспекты этого сценария. Думаю, они войдут в историю как очередные успешные совместные маневры.

Что касается утверждений Армении о якобы направленности азербайджано-турецких учений против Ирана и России, то вряд ли кто-то отнесется к подобной болтовне серьезно. У Азербайджана налажены отношения на стратегическом уровне как с Россией, так и с Ираном. Азербайджан строит отношения по принципу добрососедства и взаимного уважения. От Армении же ничего другого ожидать не приходится кроме провокаций", - сказал полковник запаса.

Шаир Рамалданов также отметил, что Армения - это страна, которая имеет территориальные претензии и к Азербайджану, и к Турции. Поэтому сотрудничество вооруженных сил наших стран беспокоит оккупантов. Турция во время провокации Армении на госгранице полностью поддержала Азербайджан и была очень конкретна в своих заявлениях, напомнил эксперт. Анкара дала понять, что не оставит эту провокацию без внимания и в случае агрессии выступит на стороне Азербайджана. Более того, в этот раз высказывания в адрес Еревана были гораздо более жесткими, чем прежде. Говоря простым языком, турецкая сторона посоветовала стране-оккупанту взяться за ум и не рыпаться. На этом фоне не удивительно, что учения так напугали Ереван, отметил наш собеседник.

"В любом случае, хотя учения и плановые, но они должны стать серьезным сигналом для Армении о том, что Турция реально находится рядом с Азербайджаном и в любой момент может перейти от слов к делу, если того потребует ситуация. Турция поддержит Азербайджан в вопросе освобождения оккупированных территорий, если в этом возникнет необходимость. Пока же такой необходимости нет - азербайджанская армия в состоянии выполнить эту задачу самостоятельно. Хочу напомнить слова Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в адрес Пашиняна: "Сражайся с нами один на один, посмотрим, чья возьмет". Этим все сказано", - резюмировал Шаир Рамалданов.

В заключение напомним, что напуганная жестким ответом азербайджанской армии на пограничную провокацию, армянская сторона в спешном порядке 23 июля начала совместные с Россией учения ПВО. К ним были подключены основные командиры расчетов армянских и российских зенитных ракетных комплексов, истребительной авиации, а также всех подразделений зенитно-артиллерийских средств ВС Армении.

Похоже, в соседней стране, наконец, уверовали в возможность войны. До сих пор армянская сторона относилась к перспективе военного освобождения оккупированных территорий с юмором, считая, что, дескать, никто не позволит Азербайджану провести антитеррористическую операцию в Карабахе. Но события июля заставили агрессора на многое взглянуть по-другому.

О том, что Армения панически готовится к войне, говорят и неожиданные военные сборы, объявленные в этой стране по распоряжению премьера Пашиняна. Цель сборов - провести инвентаризацию личного состава и выяснить, на что вообще годятся потомки "освободителей". Как известно, армянские воины показывают отличные результаты в войне против мирного населения или многократно уступающего по численности противника. А вот годятся ли они против мощи сегодняшней азербайджанской армии, это очень большой вопрос. В течение трех месяцев - с сентября по декабрь - Ереван будет искать на него ответ.

Зульфугар Ибрагимов