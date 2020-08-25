Армения устроила демографический террор против Азербайджана

Заселение ливанскими армянами оккупированных территорий Азербайджана - это демографическая агрессия Еревана.

Об этом сказала в беседе с Day.Az заместитель директора Института политических исследований России Дарья Гревцова, комментируя сообщения о доставке в Армению из Бейрута 100 армян для дальнейшей их переправки на оккупированные территории Азербайджана.

Напомним, что 4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв, который снес прилегающие жилые кварталы и унес жизни около 200 человек. После взрыва проживающие в Бейруте армяне выразили желание перебраться в Армению, где в свою очередь их решили использовать для спасения демографической ситуации в оккупированном Карабахе.

Продолжая свою мысль, Гревцова отметила, что подобными действиями Армения еще раз продемонстрировала, что не готова решать вопрос Карабаха мирным путем.

"Поселившись на оккупированных территориях, люди начнут осваивать эти земли. Для Еревана это дешевая рабочая сила. Интересно, что в Армению Ереван почему-то никого не зовет, а на чужие земли - пожалуйста", - заметила российский эксперт.

По словам нашей собеседницы, на заселение ливанскими армянами оккупированного Карабаха уже обратила внимание ОБСЕ. Но этого мало. К проблеме следует привлечь внимание и других международных организаций. Пока что их реакции не слышно. По мнению Гревцовой, мир может быть вообще не в курсе подобной проблемы, так как об этом не пишут СМИ. А медиа не уделяют вопросу места по той причине, что многие средства массовой информации наводнены выходцами из Армении.

"Трудно представить, но в Европе даже не знают о 7 оккупированных районах вокруг Нагорного Карабаха. А ведь это огромная территория. Поэтому, думаю, первоочередная задача Азербайджана - донести до мировой общественности факты, касающиеся армянской агрессии и демографической агрессии в частности", - сказала Дарья Гревцова.

Лейла Таривердиева