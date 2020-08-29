Попытки заселять оккупированный армянами Карабах должны всячески пресекаться

"На мой взгляд, тенденция заселения небольшой группы ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана является пока неким глупым "троллингом" с армянской стороны".

Об этом сказал Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

По мнению нашего собеседника, азербайджанская сторона должна усилить дипломатическую работу в этом направлении и предупредить расширение потока переселенцев. С точки зрения международного права действия режима Пашиняна незаконны, подчеркнул Михайлов. Карабах - это Азербайджан, и подобные провокации нарушают все международные конвенции.

"Отмечу, что Еревану не в первой нарушать международное право, к этому уже все привыкли. Тем не менее, необходимо жестко пресекать любые поползновения, способствующие заселению этническими армянами из других стран оккупированных районов Азербайджана. Я бы не стал в данном случае категорично говорить об отношении к вопросу Минской группы ОБСЕ. Не исключено, что какая-то работа в данном направлении уже ведется. Политика дело тонкое. Главное, чтобы Азербайджан, как самая заинтересованная сторона, не сбавлял темпов и продолжал предоставлять неопровержимые доказательства нарушений со стороны армян. Дальше - дело техники. Азербайджанские дипломаты уже не раз побеждали на международной арене Ереван. В данном случае, думаю, произойдет то же самое", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева