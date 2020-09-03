Азербайджанское государство выбрало приоритетом здоровье населения и не прогадало

В понедельник состоялось открытие очередного госпиталя модульного типа при Медицинском центре Министерства по чрезвычайным ситуациям, предусмотренного для лечения больных коронавирусом. В церемонии в формате онлайн принял участие Президент Ильхам Алиев.

Глава государства в своем выступлении подчеркнул, что пандемия оказала негативное влияние на экономику страны, однако государство предпринимает шаги, необходимые для снижения этого воздействия. Около пяти миллионов человек охвачены широким социальным пакетом, государство оказывает финансовую поддержку работникам и государственного, и частного сектора, и безработным, и неформально занятым. Одним словом, руководство страны еще раз продемонстрировало, что благополучие и здоровье граждан для него в приоритете.

В то же время приняты меры для минимизации последствий пандемии для экономики Азербайджана. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, трудности в экономической сфере были неизбежны, однако ситуация в нашей стране лучше, чем в других странах, в том числе самых развитых.

Комментируя в беседе с Day.Az поднятые Президентом страны вопросы, депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов отметил, что азербайджанскому государству удалось не допустить широкого распространения вируса, что подтверждают данные официальной статистики. Принятые меры достигли цели.

"Глава государства неоднократно подчеркивал, что здоровье населения является основной целью мер по борьбе с пандемией. Многие государства выбрали приоритетом экономику, ставя таким образом под угрозу жизни своих граждан. Азербайджан пошел по другому пути и не прогадал", - сказал Байрамов.

По мнению депутата, влияние пандемии на экономику не стало неожиданностью. Она не могла не оказать определенное влияние на реальный сектор экономики. Однако в Азербайджане ситуация, как подчеркнул и глава государства, лучше, чем во многих странах мира. Так, с начала года азербайджанская экономика Азербайджана сократилась на 2,8 процента. Между тем, в России этот показатель составил 8,5 процентов, в США - около 20 процентов, в Великобритании во втором квартале отмечено 24-процентное снижение экономики. В целом, в странах Европы падение экономик выражается двухзначными цифрами.

"В Азербайджане благодаря своевременным мерам, принятым государством, удалось предотвратить серьезное падение экономики. Показатель в 2,8 процента можно считать удовлетворительным. На последующем этапе стоит задача оптимизировать ситуацию, чтобы после завершения пандемии можно было перейти к ускоренному росту.

Думаю, в предстоящий период здоровье граждан будет оставаться в приоритете. Вместе с тем будут приниматься все меры для того, чтобы в постпандемический период стало возможно восстановить реальный сектор экономики страны в полном объеме", - резюмировал Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева