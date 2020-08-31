https://news.day.az/politics/1266757.html Президент Ильхам Алиев принял участие в видеоформате в открытии очередного госпиталя модульного типа для лечения больных коронавирусом - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в видеоформате в открытии очередного госпиталя модульного типа для лечения больных коронавирусом - ФОТО
31 августа состоялось открытие очередного госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, предусмотренного для лечения больных коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии госпиталя в видеоформате принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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