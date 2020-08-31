Президент Ильхам Алиев принял участие в видеоформате в открытии очередного госпиталя модульного типа для лечения больных коронавирусом

31 августа состоялось открытие очередного госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, предусмотренного для лечения больных коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии госпиталя в видеоформате принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Новость обновляется