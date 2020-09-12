Российское издание: Переселение ливанцев в Карабах

Управляемый глобалистами премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит политику переселения ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории. Таким образом под видом переселения "мирных" армянских семей осуществляется переброска боевиков с Ближнего Востока в подбрюшье России, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Заселение оккупированных территорий - нарушение международного права. Для России же означает создание еще одного очага напряженности у южных границ страны.

Армянская политика переселения направлена прежде всего против России, которую глобалисты пытаются зажать в кольцо нестабильности. Это подготовка к войне, которая может угрожать целостности России как государства. Но почему молчит Москва? Мы даже не задаем вопрос, почему молчит МИД, потому что вряд ли Сергей Лавров будет реально сражаться с Ереваном.

Однако армянские территористы, выходцы из Ливана, угрожают непосредственно России, мотивируя это тем, что якобы Россия собирается забрать Карабах под свой контроль. Армянские боевики с Ближнего Востока - это банды террористов, которые массово перебрасываются к южным границам России. Скоро их будет много, если Лавров и дальше будет молчать. И тогда война неизбежна. Так как у армян наполеоновские планы, на осуществление которых дохлая армянская армия никак не тянет.

Так, армянский военный преступник, репатриант из Ливана заявил недавно: "Россия желает установить здесь полный контроль, разместить свои войска для использования карабахского фактора в своих геополитических целях. Карабахское руководство делает сепаратные шаги против наших национальных интересов, служит региональным интересам Кремля. Армянская сторона должна серьезно пересмотреть региональную архитектуру. Необходимо также в корне изменить политико-правовую концепцию Армении, основанную на логике российской колонизации, надо выйти из советских и постсоветских контекстов, став полноценным участником большого ближневосточного региона, где тысячелетиями была и созидала Армения как государство. Понятно, что такой масштабный разворот должен произойти без резких движений - поэтапно".

То есть, первый этап - переброска боевиков, заселение оккупированных территорий Азербайджана, потом развязывание войны, которая затронет непосредственно Россию. Армяне почему-то уверены, что итогом этой войны станет победоносное отторжение части территорий Турции, Грузии и даже России в пользу "великой Армении".

Разве не опасны заявления армянских террористов о том, что "необходимо пересмотреть региональную архитектуру" и "Армения станет полноценным участником большого ближневосточного региона"? Если Ближний Восток "придет к нам", это обрушит российскую конфигурацию Евразии, как и саму Россию в ее нынешних границах. Так что, Армении в качестве форпоста больше нет, а есть предательское государство - детонатор, заложенный под российскую государственность.