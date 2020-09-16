Кабмин Азербайджана дал разъяснения в связи c полномочиями главных тренеров

Кабинет министров Азербайджана дал разъяснение по постановлению № 339.

Как сообщили в среду Day.Az в Кабмине, данное постановление было принято с учетом того, что должностные функции сотрудников, работающих на должности главных тренеров национальных сборных по олимпийским видам спорта в министерстве молодежи и спорта Азербайджана шире полномочий главных тренеров национальных сборных по олимпийским видам спорта.

До этого изменения сотрудники, работающие в министерстве молодежи и спорта и занимающиеся с национальным сборными командами по олимпийским видам спорта, были определены в штатном расписании как "главные тренеры". Данное выражение способствовало их ошибочному отождествлению с главными тренерами федераций, мешало различать в необходимых случаях выполняющих разные функции "главного тренера"-сотрудника министерства, от "главного тренера", являющегося сотрудником федерации.

"Главные тренеры", являющиеся сотрудниками министерства молодежи и спорта, ведут работу с национальными сборными по олимпийским видам спорта, осуществляют селекционные работы на местах, контролируют учебно-тренировочный процесс, организацию материально-технической базы, подготовку спортсменов к международным соревнованиям, действуют в координации между министерством и спортивными федерациями, налаживают связи со спортоориентированными организациями и выполняют другую работу. Для обеспечения трудящихся на этих должностях отдельными рабочими функциями в постановлении сочтено целесообразным переименование должности "главный тренер" на должность "главный специалист по селекции".