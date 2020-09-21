Азербайджанская армия сбила армянский беспилотник

Азербайджанская армия сбила беспилотник ВС Армении.



Ранее в социальных сетях распространились кадры, на которых видно взрыв в ночном небе в одном из сел в стране. Очевидцы произошедшего утверждали, что на этих кадрах запечатлен момент уничтожения БПЛА противника подразделениями азербайджанской армии.



Министерство обороны Азербайджана подтвердило факт уничтожения армянского дрона. "20 сентября в 23.13 подразделения Противовоздушной обороны (ПВО) Азербайджана уничтожили тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) подразделений вооруженных сил Армении. В настоящее время ведутся поиски останков уничтоженного БПЛА", - сообщили Day.Az в министерстве.