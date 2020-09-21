В парламенте Азербайджана готовится законопроект «О высшем образовании»

Сегодня парламентский комитет по науке и образованию провел очередное онлайн-заседание, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель комитета Бахтияр Алиев сказал, что в повестке заседания обсуждение документа о поправках в законы "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре" и "О профессиональном образовании".

Он отметил, что документ подготовлен в связи с выполнением закона "О внесении изменения в закон "О публичных юридических лицах" от 12 июля 2019 года.

Согласно п.4 закона публичное юридическое лицо создается от имени государства со стороны структуры, установленной соответствующим органом исполнительной власти.

Публичное юридическое лицо после государственной регистрации соответствующим органом исполнительной власти получает статус юридического лица.

Государственная регистрация публичного юридического лица, созданного соответствующим органом исполнительной власти осуществляется и в случае неполного состава членов органов управления.

П.16.2 закона "О профессиональном образовании", вынесенного на сегодняшнее обсуждение, приводится в соответствие с п.32.2 закона "Об образовании".

Депутаты посчитали целесообразным рекомендовать документ на пленарное заседание Милли Меджлиса.

Затем состоялся обмен мнениями по текущей работе комитета.

Было утверждено изменение в Рабочую группу, созданную в связи с разработкой законопроекта "О высшем образовании".

Б. Алиев добавил, что в связи с законопроектом в начале октября запланированы широкие общественные слушания.