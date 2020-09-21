https://news.day.az/politics/1272801.html Опубликована скандальная переписка Али Керимли - поддельные документы, протоколы - ВИДЕО
Опубликована скандальная переписка Али Керимли - поддельные документы, протоколы - ВИДЕО
В сети распространилась скандальная Whatsapp переписка председателя ПНФА, радикала Али Керимли.
Как передает Day.Az, на опубликованной в социальных сетях аудиозаписи Керимли поручает Ираде Нариман подготовить поддельные документы, в связи с тем, что на него подал в суд председатель контрольно-ревизионная комиссии Айдын Алиев, которого незаконно отстранили от занимаемой должности.
В записи главарь радикалов требует от Нариман подготовить фальшивые документы и протокол с подписями, а также старыми датами об официальном исключении Айдына Алиева из ПНФА.
Предлагаем вашему вниманию данную переписку:
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