Опубликована скандальная переписка Али Керимли

В сети распространилась скандальная Whatsapp переписка председателя ПНФА, радикала Али Керимли.

Как передает Day.Az, на опубликованной в социальных сетях аудиозаписи Керимли поручает Ираде Нариман подготовить поддельные документы, в связи с тем, что на него подал в суд председатель контрольно-ревизионная комиссии Айдын Алиев, которого незаконно отстранили от занимаемой должности.

В записи главарь радикалов требует от Нариман подготовить фальшивые документы и протокол с подписями, а также старыми датами об официальном исключении Айдына Алиева из ПНФА.

Предлагаем вашему вниманию данную переписку: