Иранский юрист: Действия Армении представляют угрозу всему миру

Действия Армении представляют угрозу всему миру.

Об этом сказал Trend известный иранский юрист Нима Дастгошаде, передает Day.Az.

По его словам, Армения продолжала свою оккупационную политику и после провозглашения независимости. Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана, грубо нарушив нормы международного права.

Дастгошаде добавил, что агрессия Армении противоречит статье 39 Устава ООН. Армения продолжает нарушать международное право своей оккупационной политикой. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, которые признали Армению агрессором и нарушителем норм международного гуманитарного права.

По словам юриста, наряду с оккупацией, насилие и преступления, совершенные Арменией в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, уже признаны на мировом уровне.

Дастгошаде сказал, что нынешние приготовления Армении к войне связаны с агрессией и захватнической политикой этой страны. Армения намерена усилить провокации и насилие в период режима прекращения огня при поддержке ряда структур, тем самым демонстрируя свое гнусное лицо.

Дастгошаде добавил, что имеются четыре документа относительно агрессии Армении по отношению к Азербайджану - это известные резолюции Совета Безопасности ООН. В соответствии с ними ни одна страна не должна поддерживать агрессора-Армению. Любая поддержка Армении означает нарушение международного права.

"Провокация Армении в направлении Товузского района Азербайджана в июле этого года еще раз доказывает, что эта страна не насытилась агрессией. Это свидетельствует о том, что Армения представляет угрозу международному праву и всему миру", - сказал он.