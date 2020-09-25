https://news.day.az/politics/1273942.html Азербайджанские танки и артиллерия заняли огневые позиции - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские танки и артиллерия заняли огневые позиции - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2020 год, с танковыми и ракетно-артиллерийскими подразделениями проводятся занятия по боевой подготовке, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
Цель занятий - повышение профессионализма личного состава танковых и артиллерийских подразделений, улучшение их взаимодействия при планировании и проведении боевых операций.
В ходе боевых учений взаимодействующие подразделения заняли огневые позиции.
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