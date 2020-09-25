Азербайджанские саперы выполняют задачи по инженерному обеспечению боевых действий

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2020 год, с инженерно-саперными подразделениями проводятся занятия по тактиковой, специальной и боевой подготовке.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве обороны, согласно плану, подразделения, поднятые по тревоге и приведенные в состояние боевой готовности, выполняют задачи по инженерному обеспечению боевых действий в сложных оперативных условиях.

Основной целью занятий является проверка умения командиров управлять подразделениями на практике, совершенствование их боевых навыков и способностей по оценке ситуации и принятию обоснованных решений в соответствии со сложившейся обстановкой. Привлеченный к практическим занятиям личный состав подразделений совершенствует навыки эффективного применения современной инженерной техники и оборудования, принятого на вооружение в инженерных войсках.

В ходе занятий основное внимание уделяется вопросам применения танковых мостоукладчиков, инженерных машин разграждения, в том числе невзрывных заграждений и новых видов инженерных боеприпасов. Инженерно-дорожными подразделениями выполняются практические задачи по наведению понтонных переправ через водные препятствия, открытию проходов на заминированных участках различными способами и преодолению проволочных заграждений.