Выступление Пашиняна в ООН с треском провалилось

Выступлением на 75-й сессии Генассамблеи ООН премьер-министр Армении Никол Пашинян опозорил не только самого себя, но и политику возглавляемого им государства.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров, передает Day.Az.

Депутат отметил, что оглушительный провал выступления Пашиняна был более чем предсказуем: "Потому что, выступая против Азербайджана, он допускает серьезные ошибки, пытаясь навязать международной общественности свои полные лжи и клеветы суждения. Но все тщетно. Вспомним Мюнхенскую конференцию по безопасности, где в ходе дебатов с Президентом Ильхамом Алиевым он у всех на глазах проявил свой политический непрофессионализм, а Президент Азербайджана преподала ему урок компетентности по истории, праву и политике".

Депутат подчеркнул, что основная причина неудачного выступления Пашиняна на 75-й сессии Генассамблеи ООН в том, что эффективные манипуляции улицей повысили планку его самодостаточности, но перед мировым сообществом это не проходит: "Пашинян выступает с необоснованными обвинениями безо всяких аргументов и фактов и на протяжении своих выступлений сам себе противоречит. К примеру, в своем выступлении, говоря о системе ценностей ООН, он подчеркнул, что государства ни в коем случае не должны допускать политики применения силы в отношении друг друга. Тогда выходит, что Пашинян критикует политику государства, которое возглавляет, поскольку оккупация азербайджанских земель Арменией была явно совершена с применением силы. Более того, в провокациях, совершенных армянами в Товузском направлении в июле, и в диверсионной провокации в августе этого года была применена именно военная сила, и с этой точки зрения его высказывания вызывают у общественности горькую усмешку. В выступлении Пашинян также отметил, что в результате победы над фашизмом во Второй мировой войне сформировалась ООН. Очень странно, что, говоря о победе над фашизмом и создании ООН, Пашинян проводит в своей стране политику героизации фашизма, в центре Еревана возвышается шестиметровый памятник Гарегину Нжде, который служил фашистам и убил десятки тысяч невинных людей, воюя на их стороне, а также объявляет национальными героями армянских террористов. Его циничная ложь достигла такого пика, что он обвиняет азербайджанские вооруженные силы в провокации, которую в июле совершили сами же армяне, и тогда как автором этой провокации и диверсионной вылазки в августе был сам Пашинян. Он же готовится к войне, он же создает особые воинские части из гражданских лиц, он же, проведя вымышленные "выборы" незаконного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях, проводит "церемонию инаугурации" в оккупированном городе Азербайджана - Шуше, и, наконец, это он совершает шаги, которые делают войну неминуемой. Он вновь пытается ввести в заблуждение мировое сообщество. Но все это впустую".

Насиров добавил, что в выступлении Пашиняна бросается в глаза его беспокойство и даже страх перед высоким уровнем развития азербайджано-турецкой дружбы: "Пашинян проявляет беспокойство по поводу азербайджано-турецких военных учений и вновь обвиняет Турцию в так называемом "геноциде армян". Пашиняну больше нечего сказать, аргументов просто нет и каждая ложь и клеветнический посыл все больше обнажает его неправоту. На фоне безупречного фактажа и неоспоримых аргументов в выступлении Президента Азербайджана вся жалкая ложь Пашиняна лопается как мыльный пузырь".