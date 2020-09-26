Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Китая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему дружественному народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня образования Китайской Народной Республики.

Мы всегда с удовлетворением наблюдаем за успехами и достижениями Китайской Народной Республики во всех сферах, превращением Вашей страны в одну из ведущих стран мира и ее растущим с каждым днем авторитетом на международной арене.

Мы придаем важное значение всестороннему развитию азербайджано-китайских отношений, обладающих древней историей. Сегодня объединяющие наши страны и народы традиционные отношения дружбы и сотрудничества обогащаются новым содержанием связей в политической, экономической и гуманитарной сферах. Несомненно, это тесное сотрудничество будет успешно продолжаться в рамках проекта "Один пояс, один путь", автором которого Вы являетесь.

Солидарность и взаимная поддержка, продемонстрированные двумя странами с первых дней пандемии COVID-19, с которой столкнулось человечество, еще раз доказали, что наши двусторонние связи построены на прочной основе. Пользуясь случаем, выражаю Вам благодарность за поддержку, оказанную Китайской Народной Республикой нашей стране в борьбе с коронавирусным заболеванием.

Уверен, что азербайджано-китайская дружба и взаимовыгодное сотрудничество, основанные на добрых традициях, нашими совместными усилиями и впредь будут развиваться и укрепляться на благо наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Китая - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме главы правительства.