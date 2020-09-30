В результате обстрела армянами населенного пункта в Агдаме ранено еще одно гражданское лицо

В результате обстрела вооруженными силами Армении села Чуллу Агдамского района ранено еще одно гражданское лицо.

Как сообщает карабахское бюро АПА, 33-летняя Абышова Гюльзара Эльдениз гызы госпитализирована с осколочным ранением, передает Day.Az.