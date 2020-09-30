https://news.day.az/politics/1275520.html В результате обстрела армянами населенного пункта в Агдаме ранено еще одно гражданское лицо
В результате обстрела армянами населенного пункта в Агдаме ранено еще одно гражданское лицо
В результате обстрела вооруженными силами Армении села Чуллу Агдамского района ранено еще одно гражданское лицо.
Как сообщает карабахское бюро АПА, 33-летняя Абышова Гюльзара Эльдениз гызы госпитализирована с осколочным ранением, передает Day.Az.
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