Армянское лобби и либеральные круги, управляемые с Запада, не смогли устроить русско-турецкую войну 21 века, чтобы утопить Москву и Анкару в собственной крови и тем самым препятствовать созданию мощной региональной платформы сотрудничества.

Президент России Владимир Путин урезонил "российских пропагандистов", призывавших Россиию к войне с Турцией и Азербайджаном в Карабахе с целью "защиты" армянских агрессоров, почти тридцать лет удерживавших под оккупацией территории Азербайджана. Но трансграничная "пятая колонна" с одним из центров в Москве не отказывается от своих планов по дестабилизации ситуации в регионе и пытается разрушить региональное партнерство, раздувая новый тренд конфронтации - теперь между Турцией и Ираном, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Согласно внешнему сценарию, участники предполагаемого конфликта частично меняются ролями, но цель остается прежней - столкнуть региональные державы и привести их к большой войне, в которую России так или иначе тоже придется втянуться.

События последних дней еще раз наглядно показали, кто реально является союзником России на Кавказе: Армения, где клянут Россию, топчут российские флаги и клянчат покровительство у Запада, или Азербайджан, в столице которого поднимают российские флаги, а президент этой страны Ильхам Алиев дает разрешение на размещение российских миротворцев и указывает на дверь посредникам Минской группы от Франции и США.

Определенные круги в Иране тоже неоднозначно относятся к союзу России-Азербайджана-Турции, например, некоторые официальные лица ИРИ решили усмотреть в прочитанном Эрдоганом стихотворении некие нежелательные месседжи. И тут, как и следовало ожидать, заполучив повод, включается армянская пятая колонна России, чтобы закрутить в российских СМИ маховик ирано-турецкого конфликта.

Например, хорошо знакомый нам сайт "Реалист", который возглавляет армянский националист Саркис Цатурян, приглашает повыступать на своей платформе армян с арабскими или русскими фамилиями. В числе таковых сотрудник Российско-Армянского университет Антон Евстратов. Мы не знаем, откуда у него русская фамилия, но по тематике своих выступлений он мало отличается от Цатуряна, Габрелянова, Багдасарова и прочих.

Человек по фамилии Евстратов позволяет себе жесткие оскорбительные высказывания в адрес союзников России, потакая армянским провокаторам. Мы не будем приводить полностью высказывания Евстратова, чтобы он не получил дополнительные бонусы от армянского лобби.

Но на примере таких, как Евстратов, который показал себя, как вассал Цатуряна, можно сделать вывод, какую силу имеют армянские деньги и влияние в российском экспертном и медийном сообществе.

Евстратов не слышит и не хочет слышать своего президента. Он все время рассуждает о независимости, навешивая ярлыки на дружественные России государства и политиков, а сам при этом не скрывает своей ангажированности и продажности.