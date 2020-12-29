https://news.day.az/politics/1302439.html Российские миротворцы пропускают армянских военных через Лачинский коридор? - ВИДЕО
Российские миротворцы пропускают армянских военных через Лачинский коридор? - ВИДЕО
В сети, как утверждается, появились доказательства просачивания ВС Армении через Лачинский корридор на территорию Азербайджана. Причем на ту часть, которая неподконтрольна российским миротворцам.
Как передает Day.Az, несколько видео об этом опубликованы в Телеграм-канале Голос Моря.
На кадрах, армянские военные проезжают блокпост российских миротворцев в Лачинском коридоре, затем те же солдаты ВС Армении оказываются у въезда в город Шуша. Потом их можно заметить рядом с Дашалты.
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