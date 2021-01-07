Пашинян намерен сорвать инициативу Путина по Карабаху

Армянская дипломатия наносит очередной удар по посредническим усилиям России и непосредственно мирным инициативам Президента РФ Владимира Путина, с участием которого было подписано Московское заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Как ожидается, 11 января в Москве может состояться ключевая для будущего всего региона встреча глав России, Азербайджана и Армении, в ходе которой стороны должны вывести достигнутые 9 ноября договоренности на новый, более системный уровень.

В преддверие столь важного события глава армянского МИД Ара Айвазян совершает провокационный визит на территорию Нагорного Карабаха и выступает с реваншистскими заявлениями с тем, чтобы осложнить предстоящие переговоры в Москве и подпортить настроение Путину.

Для России и лично Путина сейчас крайне важно закрепить достигнутые в ноябре договоренности и укрепить безопасность на Южном Кавказе, сохраняя присутствие и значение российских миротворцев.

Однако у Айвазяна и его кураторов другие цели. Поэтому Айвазян решил повторить довоенные "подвиги" Пашиняна, которые впоследствии привели к войне, и отправился в Нагорный Карабах. Там он попытался собрать остатки карабахских сепаратистов-разбойников во главе с Арутюняном и вдохновлял их новыми мифическими перспективами "возрождения арцаха".

Таким образом, находясь в Карабахе, Айвазян сделал все возможное с целью провала предстоящей встречи в Москве с участием Путина. Разве что не сплясал в подпитии, как ранее Пашинян в азербайджанском городе Шуша.

Чем закончились пляски Пашиняна, сейчас всем хорошо известно. Да и Пашинян вроде как усвоил, что с Москвой лучше дружить, а Азербайджан лучше не провоцировать. "Великие армянские воины", не получив на этот раз поддержку со стороны России, сверкали пятками, а те армяне, что из Москвы призывали россиян к войне с Турцией, так и остались на своих удобных диванах в российской столице, откуда и продолжают заниматься демагогией и различными провокациями.

Но вот Айвазян, вероятно получивший особые распоряжения из других внешних центров, решил сделать новую армянскую игру на развалинах устаревшего армянского проекта "арцах". Не исключено, что в отсутствие внятных кандидатов на кресло "хромого" Пашиняна, Айвазян пытается возглавить новую волну армянского реваншизма, которая, кстати, заранее обречена на провал. Однако армянские политики и дипломаты либо на самом деле этого не понимают, либо так уверовали в принцип "Запад нам поможет", что продолжают играть на руку Парижу и Вашингтону.

Вероятно, по этой причине Айвазян, игнорируя достигнутые при участии РФ договоренности, включающие присутствие российских миротворцев, вновь заговорил о реанимации Минской группы ОБСЕ. Цель все та же - вовлечение внерегиональных стран к манипулированию региональными процессами. Сенат Франции, пытаясь "запугать" Россию, Турцию и Азербайджан, даже попытался признать кучку сепаратистов в Карабахе "государством", но далее двигать эту авантюру не решилось даже правительство Франции.

Однако Макрон продолжает оставаться идейным вдохновителем армянства, наверное еще и потому, что не может расстаться с золотыми рудниками, которые попали в сферу его интересов за время армянской оккупации азербайджанских территорий. Ну а Байдену вероятно неймется еще поиграть в войну у российских границ. Потому что в следующем году у глобалистов на кону Россия как главная цель их стремлений и интересов.

О чем только не изливали душу Айвазяну "герой войны" Арутюнян и его команда - и о необходимости спасать "второе армянское государство", и про "самоопределение" на территории Азербайджана с его 100-тысячной сверхсовременной армией. Все как в старые "добрые" времена, которые с подачи армян прошли в условиях войны и кровопролития. Но армяне даже после такого поражения опять выбирают войну, тем самым подрывая миротворческие усилия России и ставя под вопрос эффективность присутствия в регионе российских миротворцев.

А ведь это можно было предвидеть, в том числе подобную линию поведения нового главы армянского МИД. Достаточно вспомнить первый визит Айвазяна в Москву и его совместную преcс-конференцию с Лавровым. В ходе той конференции Айвазян уже позволял себе подобные высказывания, и вел себя в Москве неподобающе вызывающим образом. Однако Лавров проявил снисходительность, что Айвазян мог воспринять как поощрение армянских амбиций.

Вот и результат. Не успели армяне стереть первую пыль после поражения, как вновь задирают нос. В Москве от армян все стерпят, не впервые.